掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

▲從影片截圖中可以溝楚看到，3名女子的雙手並沒有真的上手銬。(圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

日前社群瘋傳一支影片，當中顯示一名警察押著3名僅穿著內衣的女子走向邁阿密灘(Miami Beach)警察局。據指出，這場逮捕「攏是假」。

邁阿密灘警察局在正式發表的聲明中說，影片中的警察是如假包換的警務人員貝克(Richard Beeker)，但他是被「誘使」加入這場「演很大」的逮捕中。警局高層對此十分震怒，已下令徹查此事。

據報導。這支影片最先是在周一(7日)晚被PO到社群媒體的。它清楚地顯示，一名身穿制服的「波麗士大人」把3名僅穿著性感內衣的女子「押解」到邁阿密灘警察局總部的大門前。

但這場「大起解」顯然是假的。因為從截圖中你可以溝楚看到，3名女子的雙手「反扣」在背後，但實際上只是一隻手 握著另一隻手，並沒有真的上手銬。它其實看起來很像是一部A片的開場畫面。

在另一支影片裡可以看到，貝克騎在一輛警方的四輪驅動車上，一群辣妹似乎正在感謝他的幫忙。而貝當時回答說：「沒問題，我非常樂意提供保護和服務。」

發布上述影片的Instagram帳戶，屬於《花花公子》雜誌的封面女模兼藝人法蘭詩雅詹姆斯(Francia James)，她似乎就是影片裡被「上銬」的女子之一。詹姆斯也標記出影片中的另外兩名女模分別是朱莉安娜季辛姬(Julianne Kissinger)與瑪蒂貝兒(Maddy Belle)。她們的Instagramm上也PO出了影片。

截至周二凌當中一支影片在3個Instagram帳戶中累積已超過200萬次點擊。貝克目前正在接受「帶薪休假」調查。

▲這些讓人噴鼻血的畫面，是演出來的？(圖／翻攝自Instagram)