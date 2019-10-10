小六女控父性侵不成出走10年　重病「可能猝死」回家休養又遭魔掌

▲夢凡因心臟病症嚴重回家休養，卻遭父親性侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

夢凡(化名)10多年前指控父親會深夜帶她到頂樓性侵，但因母親不相信她，又缺乏事證，檢察官處分不起訴，夢凡心痛地離家出走，去年夢凡突然心臟病發，雖急救後病情穩定，但「隨時有猝死可能」，夢凡不得以拖著虛弱的身體投靠已離婚的父親，沒想到父親不顧她的病體，又再次逞慾，這次台北地檢署根據夢凡驗傷等事證起訴這名可惡的父親。

▲夢凡母親不相信丈夫會性侵自己親生女兒。（示意圖／123RF）

現年20多歲的夢凡在小學六年級的時候，無意間向老師透露，父親常在深夜全家都睡著的時候，到她房間叫醒她，帶她到頂樓或廁所逼她發生性關係，老師立刻通報相關單位處理，但是因為夢凡年紀小，證據沒能蒐集齊全，加上母親不相信夢凡，作證力挺丈夫，檢察官以事證不足等理由，處分不起訴夢凡的父親。

夢凡對母親的不信任感到難過，對母親說：「妳會付出代價」，沒多久就離家出走，母親前思後想，覺得可能錯怪夢凡，選擇和丈夫離婚，不過已經無法挽回女兒，年紀輕輕的夢凡開始走上歧路，跟男友都染上吸毒惡習。

▲夢凡小時候常半夜被父親叫醒，趁大家在睡覺時，帶她到頂樓等處性侵。（示意圖／CFP）

2018年間，夢凡因心臟病發作被緊急送醫，醫生診斷發現，夢凡的心臟有先天性缺損，情況已經非常嚴重，需要立刻進行手術，但是夢凡籌不出所需的百萬費用，只能在急症緩解，確認病情穩定後就辦理出院，但醫師判斷「隨時有猝死可能」。

為了休養病體，夢凡無法跟著因案跑路的男友生活，只能投靠久未聯繫、獨居套房的父親，萬萬沒想到，知道夢凡健康狀況極差的父親，竟然在某天下午1點多，不顧夢凡抗拒，性侵得逞後就出門，夢凡趕緊跑去找男友哭訴，並在友人陪同下，在3點多到醫院驗傷採證後報案。

▲夢凡不敢相信重病仍遭父親性侵，向男友哭訴後馬上驗傷報警。（示意圖／pixabay）

夢凡父親得知被告後，竟然當晚就去警局備案，聲稱女兒突然離家，他和女友做愛後用過的保險套和衛生紙都不見了，等檢察官傳喚他出庭，拿出備案資料，辯稱女兒故技重施，偷拿他的精液來誣陷。

但是檢察官傳喚父親的幾任前女友作證，他根本就不喜歡戴套，而且夢凡在事發後沒多久就驗傷，除了下體、肚子上採集到父親的精液DNA外，胸部還有父親的唾液檢體，加上已因毒品案入獄的男友和其他友人都證稱看到夢凡哭訴受辱過程，因此不採信父親的辯詞，依家暴妨害性自主罪起訴。

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