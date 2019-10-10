雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　網PO內政部秒解

▲雲林街道「直掛國旗」，民眾傻眼糾錯。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

由於10月10日就是中華民國國慶日，全國各地市區街道多少都有懸掛國旗慶祝，不過卻有網友PO出一照片詢問，「國旗要掛就掛好，倒著掛，有點不好吧」，質疑是不是把國旗掛反了。文章分享後引發網友熱烈討論，也有人拿內政部《國旗懸掛禮儀網》解答，「這一種懸掛方式沒有問題喔」。

一名網友在臉書社團「斗六人文社交圈」表示，「國旗要掛就掛好，倒著掛，有點不好吧」，他分享的照片中可以看見，路中間分隔島上的路燈兩側，各別都懸掛一面國旗，不過懸掛方式卻不是常見的「橫式」，難怪原PO看了覺得奇怪、質疑是不是掛過。

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▲有網友找到內政部《國旗懸掛禮儀網》解答。（圖／內政部）

文章分享後引發網友討論，也有網友找到內政部《國旗懸掛禮儀網》，解答這一種其實是「直式」掛法，「這是直掛，國徽朝上，很正常啊」、「這掛法沒問題喔，我也想找國旗來掛家門口，小時候常看隔壁人家有掛，現在少見了」、「本來就這樣掛啦，你誤會了。」

斗六市長林聖爵也在照片下方留言，直式掛法是參照內政部公告的懸掛方式，可能民眾平常看橫式掛法習慣了，突然看到這種直式的才會覺得奇怪，對於懸掛國旗意外引發網友討論，也算是另一種的宣傳，「歡迎民眾明天（10日）早上8點一起來環保運動公園，體驗最熟悉的升旗典禮。」