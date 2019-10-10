　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼諾貝爾化學獎得主。（圖／翻攝自推特／The Nobel Prize）

▲美、英、日3位學者分別在鋰電池領域作出貢獻，同享諾貝爾化學獎殊榮。（圖／翻攝自推特／The Nobel Prize）

記者王致凱／綜合報導

如果你正用手機、平板或筆電瀏覽這篇文章，你該謝謝這3位科學家。諾貝爾化學獎9日揭曉，由美國「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）、英國學者惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）和日本學者吉野彰（Akira Yoshino）共同獲得，以表彰他們在鋰電池領域做出的貢獻。事實上，鋰電池的改進之所以重要，在於它完全改變了人類的生活方式，而假如沒有這些科學家，我們每天不離身的手機，可能只是個隨時會爆炸的炸彈。

▼以智慧型手機為代表，鋰電池的應用已經徹底改變人類生活方式。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

清華大學化學系主任林俊成說，古迪納夫目前為德州大學奧斯汀分校機械工程與材料科學教授，被學術界尊稱為「鋰電池之父」；惠廷厄姆則是在1970年代初期開發全球第一塊功能齊全的鋰電池，吉野彰是現代含鋰鹼性鋰離子電池（LIB）發明者，曾獲工程學界最高榮譽全球能源獎。

中央研究院化學研究所研究員顏宏儒也說，此次獲獎的三位學者其實不曾一同合作過研究，但他們在不同階段對鋰電池的研究，累積為鋰電池技術的重大突破。顏宏儒說惠廷厄姆早在1970年代就研發出全球第一款可充電電池，但當時受限於材料太貴，無法商業化，隨著古迪納夫在1980年代研發新材料，吉野彰隨後延續古迪納夫的研究，將陰陽兩極的電池特性使用在鋰電池上。

大陸科普作家「圓的方塊」過去曾在文章中提到，在1970年代後期，剛問世的鋰電池因為能儲存更多電能，因此頗受市場青睞，最早期的「大哥大」手提電話用得就是這種電池，技術掌握在加拿大公司Moli Energy手中。那時候，世界才剛剛一腳踏入電子產品的時代，世界各地卻傳出電池莫名起火爆炸的消息，人們逐漸發現鋰電池有著重大安全疑慮。

原來，鋰是最活潑的元素之一，金屬鋰非常容易燃燒，甚至跟氮氣也能起反應，因此只要生產組裝過程中稍有不慎，就有可能因為接觸空氣而燃燒。此外，因為動力學等因素，鋰的金屬表面會生成一些名叫「枝晶」的晶體，這些枝晶會隨著電池使用越長越大，最終會刺破電池正負極之間的隔膜，導致電池短路自燃。

日本NEC收購Moli Energy後，苦於解決問題，因為不論如何改善生產、組裝工藝，枝晶問題仍然無法完全解決。此時，正在英國牛津大學研究的古迪納夫研究出一種全新材料——鈷酸鋰，徹底改變這個世界。

▼從手機到電動車，現代科技與鋰電池息息相關。（圖／記者游鎧丞攝）

特斯拉ZEV電動車車隊1月16日正式啟用　市區載客接送價350元起（圖／記者游鎧丞攝）

鈷酸鋰能夠提高電池的電壓，進而提高電量，更重要得是，鈷酸鋰對空氣不敏感，也改善了枝晶問題，大大提高鋰電池的安全性。1980年代，日本Sony公司開發出用作鋰電池負極的石墨，卻苦於沒有適合的正極與之匹配，正好與古迪納夫的鈷酸鋰一拍即合。很快，全新的可充電鋰電池問世。

由於不含有純鋰金屬，因此鈷酸鋰電池不但安全，而且性能強勁，一問世就受歡迎，幫助Sony成為當時的業界領導者，時年58歲的古迪納夫也一時之間聲名大噪。然而，鈷酸鋰電池雖然優點多，但仍然不是完美的電池，理由是這種電池在長期使用後性能衰退太大，加上鈷元素本就是一種稀有資源，不斷增加的市場需求使鈷酸鋰變得太過昂貴。

直到1997年，當時已高齡75歲的古迪納夫再次「震動世界」。這次，他拿出一種名叫磷酸鐵鋰（LiFePO4、LFP）的材料，這種材料最大的優點在於，鐵和磷都是非常便宜的元素，價格低廉，雖然其儲存電能的能力比鈷酸鋰差了一點，但優秀的穩定性和性價比仍再一次吸引業界的目光。

▼古迪納夫2013年獲時任美國總統歐巴馬頒發美國國家科學獎章。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）。（圖／達志影像／美聯社）

現在市面上的鋰電池，大多仍延續古迪納夫當初設計的電池架構，顯示其性能優異程度，而古迪納夫先後開發出鈷酸鋰和磷酸鐵鋰，稱他為「鋰電池之父」當之無愧。

不過，古迪納夫並未止步於此，為了徹底解決鋰電池的枝晶問題，以及電解液易燃易爆的缺點，古迪納夫毅然決然投入下一項研究中，也就是「全固態電池」，此時他已經高齡90歲。2019年，已經97歲的古迪納夫獲得諾貝爾化學獎肯定，不但實至名歸，也創下最年長得獎人紀錄。

儘管已經年近百歲，熱愛研究的古迪納夫至今仍每天工作。他接受媒體訪問時幽默的說，他很高興沒有在65歲遭強迫退休，「這樣我就有額外的33年時間用來工作」。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼諾貝爾獎宣布後，古迪納夫接受媒體採訪。儘管高齡97歲，他仍然每天進行研究工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鋰電池之父古迪納夫（John Goodenough）榮獲諾貝爾獎殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
蔡英文國慶演說「4大重點搶先曝光」：讓台灣在世界不可或缺
金防部少將遭檢舉浮報經費　陸軍司令部拔官調查中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

才剛道歉「我們愛中國」　哈登假動作改口：支持言論自由　

厄瓜多反撙節示威「攻入國會」…首都動亂1周　總統緊急「遷都」

德國東部軍裝槍手「掃射扔手榴彈」　猶太會堂外「贖罪日」槍擊2死

9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

9歲童被依「5項一級謀殺罪」起訴！縱火燒屋5死　檢察官：他確認有人在家

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

才剛道歉「我們愛中國」　哈登假動作改口：支持言論自由　

厄瓜多反撙節示威「攻入國會」…首都動亂1周　總統緊急「遷都」

德國東部軍裝槍手「掃射扔手榴彈」　猶太會堂外「贖罪日」槍擊2死

9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

9歲童被依「5項一級謀殺罪」起訴！縱火燒屋5死　檢察官：他確認有人在家

高雄治安又打臉！國慶連假第一天「10惡煞」當街砸車嚇壞路人

斷開了﹗斷橋橋拱東端燒切再切西端　300噸橋拱徹夜吊移

小六女控父性侵不成出走10年　重病「可能猝死」回家休養又遭魔掌

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

剛彎腰舀水…獄友後方「腳趾突襲2次」　他崩潰到每天吃藥

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

猛打販賣機意外牽扯陳明文　英系黃承國中常會砲轟羅文嘉

九份海景是假的！張作驥「移山倒海」問鼎金馬獎最佳特效

網友怨台灣性交易太貴　館長承諾：若合法「絕對開一間」，很好賺啊

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

9歲童被檢方起訴　5項一級謀殺罪

開始行動　土耳其揮師敘北庫德族

美網友募132萬！號召球迷NBA開幕戰穿挺港黑衣

虎媽同時偷吃兩女兒的未成年男友

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

殭屍鹿蔓延　大腦被吃光、口水狂流

哈吉貝媲美超級颱風　九州已有感

走私海洛因被逮　台男判終身監禁

女嬰「卡床墊&欄杆間」活活夾死

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

更多熱門

相關新聞

諾貝爾化學獎　3學者「發明鋰電池」獲獎

2019年諾貝爾化學獎得主於台灣時間傍晚5點45分揭曉，本屆由美國學者「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）、英國學者惠廷安(M. Stanley Whittingham)與日本學者吉野彰（Akira Yoshino）共同獲得，以表彰他們在鋰電池領域的研究，並可得到900萬瑞典克朗（約合新台幣2830萬元）的豐厚獎金。

諾貝爾化學獎預測　97歲鋰電池之父有望獲獎

諾貝爾得主謝赫特曼談創新創業

諾貝爾化學獎得主下村脩逝世

女性再獲獎　美英3學者獲諾貝爾獎

關鍵字：

鋰電池之父諾貝爾化學獎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

基隆「神祕海鮮攤」曝！當地人跪求低調

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

連千毅狂被切割！子瑜14字相挺：他是貴人

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

更多

最夯影音

更多
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面