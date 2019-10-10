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哈利與梅根皇室出訪10天行程　阿奇小王子超萌正面曝光

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哈利王子和梅根王妃出訪南非，特別的是，這次連同他們一直保密到家的阿奇小王子Archie也一起出行！一家三口於9月23日抵達南非開普敦，梅根王妃與小阿奇Archie計畫在當地進行為期10天的訪問，同時哈利王子將前往馬拉威、安哥拉和波札那，並於10月1日返回南非約翰尼斯堡，進行最後兩天的參訪。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「我們一家將首次正式出訪非洲，在過去二十年來，那裡一直是我的第二個故鄉。我們的團隊協助策劃了非常充實的行程，我們很高興與大家分享。就個人而言，我迫不及待地想把我的妻兒介紹給南非！我們很快就會和大家相見。」哈利王子於Instagram發布的消息中說道。而由於先前哈利王子一家曾因在夏天使用私人飛機出遊而飽受指責，此次的南非之行將改乘民航機出訪。另外，哈利王子也於本月推出了環保旅遊計畫「Travalyst」，著重於永續旅遊業在出遊期間對自然資源保護以及當地社群需求的支援。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

為大家整理了有關此次哈利王子夫妻出訪南非，皇室迷們最關注的三件事！

皇室之旅期間有什麼重點行程？

哈利王子與梅根王妃將在南非會見大主教戴斯蒙屠圖Desmond Tutu，以及已故前總統納爾遜曼德拉 Nelson Mandela的遺孀格拉薩馬謝爾Graça Machel。他們也將出席在開普敦英國高級專員官邸舉辦的晚宴。而在哈利王子獨自出訪安哥拉的期間，他將訪問黛安娜王妃於1997年走過的著名地雷區。他已故的母親因提高對未被發現的地雷危險的認識，而受到讚譽，而哈利王子也對此事致力不懈。梅根王妃則將與女性企業家、學者和社群領袖會面，並訪問學校以了解當地慈善機構的工作，提高對性暴力的認識。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

阿奇小王子Archie會正式露面嗎？

出生於五月的阿奇Archie很可能在訪問南非期間，第一次參與公務！回顧他的堂哥喬治王子是在2014年4月(8個月大)出訪紐西蘭時，首次執行公務，由凱特王妃帶著他參加威靈頓的學齡前幼兒遊戲組。而夏綠蒂公主則是在2016年9月，在加拿大不列顛哥倫比亞省舉行的派對上，首次正式出席活動，當時她已16個月大，不過在那之前，她也曾出現在白金漢宮的陽台上，觀賞軍旗敬禮分列式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

薩塞克斯公爵夫人在出訪期間會穿上哪些設計師品牌？

去年十月出訪澳洲時，梅根王妃曾身穿Givenchy和Stella McCartney的設計服飾，此次正式出訪南非，她很有可能會再次選擇這些愛牌。而2月份參訪摩洛哥時皇室為她所準備的Dior與Valentino，也極有可能出現在她此次的出訪穿搭中。另外，她也喜歡支持當地設計師品牌，所以大家可以期待看到一些南非設計師品牌隨之亮相！

完整的旅遊行程內容？

第一日，9 月 23 日：公爵和公爵夫人現身南非開普敦

- 公爵和公爵夫人將參加一個研討會，該會旨在講授兒童權利，並為社區中的年輕女孩提供自衛課程。
- 隨後王室成員將參觀第六區博物館，瞭解該館為了讓種族隔離時代被迫遷徙的社群重聚所做的努力。
- 之後，他們將在附近的歸鄉中心中，與前第六區居民一起參加社區烹飪課程。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第二日，9 月 24 日：南非開普敦

- 公爵和公爵夫人將前往蒙瓦比西海灘，了解 Waves for Change 的工作，這是一個培訓和支持當地衝浪導師，為年輕人提供心理健康服務的非政府組織。
- 然後公爵將與開普敦市海洋分隊 (City of Cape Town Marine Unit) 一同乘船，前往卡爾克灣的錫爾島，了解他們如何打擊偷獵鮑魚。
- 下午，公爵和公爵夫人將參觀波卡 (Bo-Kaap) 區，紀念南非遺產日，前往奧沃爾 (Auwal) 清真寺並與當地居民會面。
- 王室成員將參加英國高級專員官邸的招待宴會，以此結束該日行程。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第三日，9 月 25 日：南非開普敦

- 公爵和公爵夫人將與大主教戴斯蒙·屠圖 Desmond Tutu 和他的妻子 Nomalizo Leah Tutu 在他們的傳承基金會會面。
- 接著公爵夫人會訪問伍德斯托克交易所 (Woodstock Exchange )，與科技業界的女性企業家和投資者會面。
這一天阿奇小王子也首次跟著爸媽哈利、梅根一起露面，可愛的正面模樣首次曝光，更讓許多網友說跟爸爸哈利小時候超像！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第四日，9 月 26 日：公爵夫人留在開普敦；公爵走訪波札那和安哥拉

- 公爵夫人將於開普敦高級專員公署參加 女性公職人員 (Women in Public Service) 的非公開早餐會。
- 公爵將參觀喬貝森林保護區，與學童一起種植樹木。
- 然後，他將訪問他開創的慈善機構 Sentebale 所運營的計畫，該計畫旨在改善年輕 HIV 感染者的心理健康。
- 接著，他將前往喬貝國家公園，為森林保護計畫網絡「女王的大英國協林冠計畫 (Queen’s Commonwealth Canopy) 」獻上一片森林。
- 公爵將前往安哥拉並在HALO Trust 慈善機構開辦的清除地雷營過夜。

第五日，9 月 27 日：公爵參訪安哥拉

- 公爵將訪問位在安哥拉迪里科外，正在進行清除地雷作業的區域，他將遠程引爆一顆地雷並與社群成員會面。
- 然後他將為他所設計的三國「女王的大英國協林冠計畫 (‬Queen’s Commonwealth Canopy) ‬」揭幕，設法為安哥拉、波札那和納米比亞的野生動物創造安全和綠化地區。
- 接著哈利王子 Prince Harry 將訪問位在萬博的地雷區遺址，黛安娜王妃 Princess Diana 在 1997 年也曾經走過該地，22年前，黛安娜王妃徒步走過非洲國家安哥拉一處清理過的地雷區，希望用自身行動喚醒世人注意，禁用針對個人的反步兵地雷。
- 然後他也將前往在二十多年前，他的母親曾訪問過的萬博整形外科中心。
- 晚上，公爵將參加英國大使官邸的招待宴會。

第六日，9 月 28 日：公爵參訪安哥拉

- 公爵將於總統府與總統若昂·羅倫佐 João Lourenço 正式會面。
- 然後，他將訪問 Lucrécia Paím 婦產醫院，了解由第一夫人 Dias Lourenço 引領的計畫工作內容，該計畫旨在預防愛滋病毒／愛滋病由母親傳染給嬰兒。

第七日，9 月 29 日：公爵參訪馬拉威

- 在抵達里朗威後，公爵將訪問教育機構 Nalikule College of Education。
- 哈利王子 Prince Harry 隨後將正式拜會總統彼得·穆薩里卡 Peter Mutharika。
- 晚上，他將參加由英國高級專員主辦的招待宴會。

第八日，9 月 30 日：公爵參訪馬拉威

- 哈利王子 Prince Harry 將飛往利翁代，參觀利翁代國家公園。

第九日，10 月 1 日：公爵參訪馬拉威；公爵夫人參訪約翰尼斯堡

- 公爵將走訪 Mauwa 健康中心、盒裝藥房 (Pharmacy in a Box) 和青年生殖健康宣傳 (Youth Reproductive Health Outreach) 計畫。
- 公爵夫人將於約翰尼斯堡與大英國協大學協會一同參與圓桌討論。
- 然後，她將訪問一所學校，以了解當地慈善機構的工作，該機構旨在提高對校園性暴力的認識以及尋求解決之道。

第十日，10 月 2 日：公爵與公爵夫人參訪約翰尼斯堡

- 公爵和公爵夫人將訪問約翰尼斯堡附近的一個小鎮，於該地和年輕人與企業家會面。
- 然後他們將與已故前總統納爾遜·曼德拉 Nelson Mandela 的遺孀格拉薩·馬謝爾 Graça Machel 會面。
- 夫婦兩人將參加午後的招待會，以慶祝英國和南非的商業和投資關係。
- 在返回倫敦之前，王室成員將正式拜會總統西里爾·拉瑪佛沙 Cyril Ramaphosa 及其妻子 Tshepo Motsepe 博士。

※文字：Emily Chan | 編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 圖片：GettyImages,Shutterstock | 來源：CNI |
（完整文章請看VOGUE.com

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