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募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

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▲▼美國網友發起募資，要印製挺港的黑衣，並希望球迷在開幕戰當晚穿上看比賽。（圖／翻攝gofundme網站）

▲美國網友發起募資，要印製挺港的黑衣，並希望球迷在開幕戰當晚穿上看比賽。（圖／翻攝gofundme網站，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺港」言論，遭到大陸一連串的抵制後，現在有美國的網友在網路上發起募資，希望製作一件「撐香港」的黑色上衣，同時號召球迷22日在NBA開幕戰當晚穿上進去觀賽。

火箭隊總管莫雷日前公開力挺香港「反送中」行動，引起大陸網友抵制，NBA總裁席佛（Adam Silver）7日又表示支持莫雷的言論自由，再度引爆戰火。而大陸央視8日下午突發公告表示，央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

▲▼美國網友發起募資，要印製挺港的黑衣，並希望球迷在開幕戰當晚穿上看比賽。（圖／翻攝gofundme網站）

「NBA中國賽上海站」湖人VS籃網比賽10日將在上海登場，比賽前夕也特別規劃了球迷的互動活動。不過，受「莫雷事件」影響，上海市體育總會9日下午突然宣布，取消原定於9日晚間在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」，這也令許多球迷憂心，10日晚間的「湖人VS籃網比賽」會不會也有變數。

有美國的網友在7日在網路上發起募資活動，原訂目標是集資5萬美元去製作印有「Stand With Hong Kong」的黑色上衣，但事後變成只需2萬美元。而發起人會在22日的NBA開幕戰當天，在史坦波中心外發衣服及小卡給現場的球迷，並希望他們能穿上這件「挺港」的衣服進去觀賽。

募資活動開始至今兩天，就已經截止了，且金額達4.3萬美元（約新台幣132萬元）。這名網友表示，印製足夠的衣服後，多出來的款項將繼續印製這款「挺港」黑衣，並發給其他球場，或是捐贈給香港民間人權陣線聯盟（民陣）。

▲火箭總管莫雷將獲得續約。 (圖／達志影像／美聯社)

▲火箭總管莫雷的挺港言論，遭到大陸一連串抵制。 (圖／達志影像／美聯社)

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