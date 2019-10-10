退休族最愛買「掛保證」保單　3大特色存老本沒煩惱

▲根據統計，61至70歲族群對附保證類全委保單的接受度最高，每人平均保費約190萬元。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

退休理財近年來成為一門顯學，不少銀髮族最愛買附保證類全委保單，具備專家代操、穩定金流、資產保全等3大特色，藉此養大自己的退休金，讓老後生活無後顧之憂，拿回生活的自主權。

觀察富邦人壽客戶投保情況，隨著年齡層越高，投保人數越多且投入金額也越大，其中61至70歲族群，人數占比超過4成，保費占比約5成，每人平均保費約190萬元，對附保證類全委保單的接受度最高。整體來看，50歲以上的族群人數占比已超過7成，保費占比更超過8成，顯示附保證類全委保單特別受到「橘色世代」的青睞。

進一步探討民眾偏好附保證類全委保單的原因有3個，首先是「退休金準備」的適足性，據中經院「個人退休理財行為調查分析」，國人預期退休金需求平均為1,028萬元，但實際平均退休金準備為743萬元，缺口達285萬元，調查顯示國人退休金準備仍不足。

中高年齡族群有別於年輕族群，風險承受度較低，投資相對保守穩健，而附保證類全委保單「專家代操」的特性，除審慎控管帳戶波動，更有助於資產累積，提升退休金的適足性。

第二，「少子化」的影響，據國發會「中華民國人口推估（2018至2065年）」統計，2018年每5位青壯年人口扶養1位老年人口，到了2065年轉為每1.2位青壯年人口需負擔1位老年人口，少子化導致高齡者不再訴求養兒防老，而是自主性的作退休規劃。

附保證類全委保單年金累積期間有「穩定金流」的功能，得作為每月生活費來源，可幫助保戶達到自給自足的退休生活，減輕自身及後代子孫的負擔；另保單有年金累積期間美元身故保證的設計，以達資產保全及財富傳承的功效。

第三，「知識水平」的提升，據內政部「內政統計通報」，2017年底25至64歲高等教育比率達49%，較經濟合作暨發展組織（OECD）各國平均37%高，顯示台灣民眾的教育水平相對較高。

另據資策會調查，「橘色世代」8成是智慧型手機的重度使用者，科技使吸收新知更便捷。國人知識水平的提升，越能了解及接受附保證類全委保單的新型態規格，以及帳戶操作的設計，有利保戶判斷是否符合自身需求，從而選擇合適的產品。