剛彎腰舀水…獄友後方「腳趾突襲2次」　他崩潰到每天吃藥

▲小黎指控張姓獄友性侵及性騷擾。（圖／記者陳雕文攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

台北看守所一名收容人小黎（化名）控訴，他遭到張姓獄友以腳趾性侵肛門兩次，甚至還被強吻、摸下體等，感到非常不適，但張完全否認犯行，表示僅是開玩笑，最後因同房的其他收容人作證、小黎撤告，新北地檢署今做出不起訴處分。

據《聯合報》報導，小黎指控，張男2018年11月14日趁他在彎腰舀水沖馬桶時，竟刻意用腳趾插進他的肛門。小黎當下氣得出言制止，但張男僅說是在開玩笑，且事後又故技重施，還變本加厲地又親又摸，讓他完全無法接受。

小黎透露，他患有焦慮、自律神經失調、焦慮及憂鬱症等精神疾病，雖沒領重大傷病卡、精神及智能障礙卡，但事發後都有服藥，才讓精神狀況穩定，因此對被害的經過記得非常清楚。

▲張男表示，這些都是跟小黎開玩笑的行為，是他沒拿捏好分寸。（圖／達志／示意圖）



張男偵訊時表示，他的確有向小黎伸腳，但沒有用腳趾插入，其他的行為也都是開玩笑，沒有猥褻、性騷擾的意圖。此外，小黎及張男的室友也作證，張男都是在與小黎開玩笑。

檢方表示，小黎事發近3周才向管理員告知，調閱監視器畫面也未發現有猥褻的情況，加上室友等人的證詞，無法證明張男有性侵的行為，另性騷擾部分已和解，因此全案不起訴。

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