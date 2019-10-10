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猛打販賣機意外牽扯陳明文　英系黃承國中常會砲轟羅文嘉

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▲▼民進黨中常會,羅文嘉出席。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者季相儒攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉近日猛攻台北市長柯文哲，將販賣機進入校園，羅8日更在臉書回應網友時提到，「有人帶300萬現金遺失高鐵，很巧那個人的兒子是柯市長的愛將」，回文雖已被刪除，卻依舊讓黨內人士不滿。據轉述，中常委黃承國9日於中常會上開砲，認為羅此舉有損黨形象，當場要求卓榮泰處理。

羅文嘉8日在臉書評論柯文哲之販賣機議題，有網友留言質疑「民進黨就是不知道無現金交易的重要性，才會有人把300萬現金掉在高鐵上」，羅文嘉也不甘示弱回嗆「強迫販賣機進入小學，我覺得有待商榷，更不用說包裝成人工智慧的謊言。然後有人帶300萬現金遺失高鐵，很巧那個人的兒子是柯市長的愛將」，此話也遭外界解讀為是在暗諷英系立委陳明文。

羅文嘉言論引起英系人馬不滿，一位不具名的中常委轉述，陳明文9日雖未出席中常會，黃承國卻為此當場開砲，要求羅文嘉對此說明負責，卓榮泰於會中緩頰表示，選戰期間大家發言必須要小心謹慎。

針對羅文嘉喊打販賣機進校園議題，黨內也傳出不同意見，立委蔡易餘就認為，黨不應繼續深陷其中。卓榮泰受訪時則表示，不是追打，只是希望任何政策突然轉變，應該要說清楚，讓台北市民有所適從，改變、善變不要變成常態，羅文嘉的爭點也在這裡，一定要有謹慎措施，原意是要探討公共政策。

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