獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

<strong><br type="_moz"> </strong>

記者陳豐德／高雄報導

高雄「復興閣皮影戲劇團」國寶團長許福助，一生為傳承皮影戲傳統文化努力，並曾榮獲薪傳獎，因堅持最正統的表演方式，晚年不敵削價競爭及創新的劇團，痛心文化資產無法流傳。不料，身體硬朗的他4日突因腫瘤辭世，留下劇團卻無人接棒；孫女許璧纓難過地說：「因為皮影戲傳男不傳女，一直以來我想接手卻沒辦法學習。」盼望有人能協助，讓她繼續傳承皮影戲這美麗的文化。

許福助2001年從胞兄許福能手中接掌，成為高雄彌陀「復興閣皮影戲劇團」第三代團長，為了接替胞兄推廣皮影藝術及傳承的願望，許福助將年輕時開水泥車攢到的積蓄全都投進夢想，多年來演出經驗豐富且擅長演唱，對傳統潮州調唱曲的保存極為用心。2005年許團長榮獲「全球中華文化藝術薪傳獎」獎項，隔年更受邀至法國、捷克、德國演出，稱作「國寶」當之無愧。

因為堅持「傳統」，用樂器現場演奏、使用實體道具及歷史故事劇本，復興閣的人事等開銷高於其他劇團，雖然許福助仍在創新表演上有所妥協，近年仍不敵其他使用錄製影音檔或劇本貼近生活的團體，以致於沒有足夠的經費來維持劇團，他無奈轉以演講、教學為主，但失去團體演出機會仍令許福助痛心。

▼國寶許福助推廣皮影戲不遺餘力，日前因病離世留下劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼許福助從胞兄接下復興閣皮影戲劇團，成為第三代團長。（圖／記者陳豐德翻攝）



不料許福助日前因腳部水腫去醫院檢查，卻發現肝臟有一顆近15公分的腫瘤，報告都還沒出來身體狀況就急轉直下，院方推測是惡性腫瘤轉移到其他器官，於4日不幸辭世，享年83歲。許福助兩個月前接受高雄市皮影戲館專訪時才幽默的說「皮影戲曲很難學的，沒那麼簡單的，我如果年輕時會唱這些曲，說不定我也會去當歌星！」

當時許福助受訪時一度情緒上來，直指皮影戲現在沒人要學，政府如果不照顧，每一團都傳不下去，最終還笑著搖了搖頭說「不要演了，我82歲了。」沒想到一語成讖，辭世後留下復興閣至今無人接掌，令彌陀地方民眾唏噓皮影文化傳承恐隨許福助入土而斷絕。

▼許福助擅長制皮偶及演唱傳統潮州調唱曲。（圖／記者陳豐德翻攝）



許福助的孫女許璧纓從國小三年級就開始接觸皮影，加入了學校的紙影戲團，雖不擅長表演，但當時負責製作戲偶、道具的她深知「團隊大於個體」的重要性。看著阿公為收支問題煩惱的身影，從小耳濡目染的許璧纓雖有興趣想接掌，卻隔於皮影戲「傳男不傳女」的傳統習俗，至今仍不得門而入。

從國立台南大學美術系畢業的許璧纓看著爺爺操偶長大，大學學的是版畫，皮偶雕刻對她來說不會是問題，她感性的說，「有機會我想接手，但需要有相關傳統文化表演的人士幫助我們，將努力不讓文物轉賣給其他團體。」想到阿公晚年發展皮影戲的不順遂，許璧纓選擇挺身而出，讓喜歡熱鬧的許福助能再次被看見，令世人不忘這位熱愛皮影戲的國寶大師。

▼許璧纓擁有藝術背景期盼能夠接掌劇團，發揚皮影戲傳統文化。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼許福助為皮影戲劇國寶，得獎無數。（圖／記者陳豐德翻攝）



►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►快訊／三鶯交流道轎車撞路邊標示桿 7旬老夫妻失去心跳卡在車內



►未訂位「只有半小時」堅持用餐 醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬



►六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當 持槍搶銀行遭判刑