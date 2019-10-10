　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／高雄報導

高雄「復興閣皮影戲劇團」國寶團長許福助，一生為傳承皮影戲傳統文化努力，並曾榮獲薪傳獎，因堅持最正統的表演方式，晚年不敵削價競爭及創新的劇團，痛心文化資產無法流傳。不料，身體硬朗的他4日突因腫瘤辭世，留下劇團卻無人接棒；孫女許璧纓難過地說：「因為皮影戲傳男不傳女，一直以來我想接手卻沒辦法學習。」盼望有人能協助，讓她繼續傳承皮影戲這美麗的文化。

許福助2001年從胞兄許福能手中接掌，成為高雄彌陀「復興閣皮影戲劇團」第三代團長，為了接替胞兄推廣皮影藝術及傳承的願望，許福助將年輕時開水泥車攢到的積蓄全都投進夢想，多年來演出經驗豐富且擅長演唱，對傳統潮州調唱曲的保存極為用心。2005年許團長榮獲「全球中華文化藝術薪傳獎」獎項，隔年更受邀至法國、捷克、德國演出，稱作「國寶」當之無愧。

因為堅持「傳統」，用樂器現場演奏、使用實體道具及歷史故事劇本，復興閣的人事等開銷高於其他劇團，雖然許福助仍在創新表演上有所妥協，近年仍不敵其他使用錄製影音檔或劇本貼近生活的團體，以致於沒有足夠的經費來維持劇團，他無奈轉以演講、教學為主，但失去團體演出機會仍令許福助痛心。

▼國寶許福助推廣皮影戲不遺餘力，日前因病離世留下劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼許福助從胞兄接下復興閣皮影戲劇團，成為第三代團長。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

不料許福助日前因腳部水腫去醫院檢查，卻發現肝臟有一顆近15公分的腫瘤，報告都還沒出來身體狀況就急轉直下，院方推測是惡性腫瘤轉移到其他器官，於4日不幸辭世，享年83歲。許福助兩個月前接受高雄市皮影戲館專訪時才幽默的說「皮影戲曲很難學的，沒那麼簡單的，我如果年輕時會唱這些曲，說不定我也會去當歌星！」

當時許福助受訪時一度情緒上來，直指皮影戲現在沒人要學，政府如果不照顧，每一團都傳不下去，最終還笑著搖了搖頭說「不要演了，我82歲了。」沒想到一語成讖，辭世後留下復興閣至今無人接掌，令彌陀地方民眾唏噓皮影文化傳承恐隨許福助入土而斷絕。

▼許福助擅長制皮偶及演唱傳統潮州調唱曲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

許福助的孫女許璧纓從國小三年級就開始接觸皮影，加入了學校的紙影戲團，雖不擅長表演，但當時負責製作戲偶、道具的她深知「團隊大於個體」的重要性。看著阿公為收支問題煩惱的身影，從小耳濡目染的許璧纓雖有興趣想接掌，卻隔於皮影戲「傳男不傳女」的傳統習俗，至今仍不得門而入。

從國立台南大學美術系畢業的許璧纓看著爺爺操偶長大，大學學的是版畫，皮偶雕刻對她來說不會是問題，她感性的說，「有機會我想接手，但需要有相關傳統文化表演的人士幫助我們，將努力不讓文物轉賣給其他團體。」想到阿公晚年發展皮影戲的不順遂，許璧纓選擇挺身而出，讓喜歡熱鬧的許福助能再次被看見，令世人不忘這位熱愛皮影戲的國寶大師。

▼許璧纓擁有藝術背景期盼能夠接掌劇團，發揚皮影戲傳統文化。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼許福助為皮影戲劇國寶，得獎無數。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼復興閣皮影戲劇團團長許福助離世，孫女嘆百年劇團無人接掌。（圖／記者陳豐德翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

快訊／三鶯交流道轎車撞路邊標示桿　7旬老夫妻失去心跳卡在車內

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

ET快訊
快訊／虎尾158縣道死亡車禍！機車雙載碰撞砂石車　倒地遭輾雙
袁惟仁消失1年「瘦成皮包骨」！搏鬥死神痕跡曝光…目擊驚：認不
「1500元枕套變金鍊」她取貨慘哭：明明沒出貨　苦主1招讓詐
500萬買房送妻！婚禮沒錢宴客…公主女「大聘100萬」嗆：自
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

光輝十月榮耀台灣　林燕祝：一同來為中華民國撥亂反正

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

劍湖山世界國慶連假　水樂園冬眠倒數「搶快衝一波」

獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

光輝十月榮耀台灣　林燕祝：一同來為中華民國撥亂反正

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

劍湖山世界國慶連假　水樂園冬眠倒數「搶快衝一波」

獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

光輝十月榮耀台灣　林燕祝：一同來為中華民國撥亂反正

後車奪命追撞！女騎士重心不穩倒地　遭起步公車輾破頭顱亡

阿樂哭了！外景節目輸遊戲自責⋯浩角翔起暖心安慰

速霸陸XV GT 10月中旬在台現身　年底可望一睹Forester GT新車

梁文音人妻大解放！　比基尼辣照罕見曝光...網全看傻「身材太好了」

韓國瑜直播兩岸政策　網友酸：國旗背板看你唬爛「看不下去」

從「這個國家」到「中華民國台灣」　蘇起揭蔡英文背後陰謀

咬下會爆汁！熱河街超夯生煎湯包　搭配油豆腐細粉湯超滿足

戴資穎訓練好身手連BWF都回應　外媒大讚練就出今日球后

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

地方熱門新聞

球員住台中飯店…房號撕開竟是封條

節目開演不到一半　僑胞區走了大半

三芝斷橋　市府待鑑定出爐究責

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

汽修廠鐵皮屋違建　警強制拆屋

讓世界看見國門之都桃園　他做到了

蔡英文宣稱　2019年台灣投資大爆發

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

西螺大橋文化節　踩街嘉年華登場

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

台南雞肉料理席開百桌

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

國會黨蹭國慶熱度…拿國旗贈黨旗　民眾：這啥？

高雄市10日上午舉行國慶升旗典禮，街道上有不少攤販都擺出國旗相關產品搶發國旗財，不過也有民眾熱心提供免費的國旗，而且拿國旗還送「國會政黨聯盟」黨旗，用1+1的組合來宣傳政黨理念，不過民眾拿到旗子之後，卻將這個「陌生」的黨旗給收起來，還將旗桿和旗幟給一分為二。

插隊領毛巾　反嗆工作人員：態度給我好一點！

韓國瑜國慶升旗痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

鳳山重劃區近半綠覆率夯　新建案拚人氣也拚價格

關鍵字：

皮影戲復興閣國寶彌陀高雄許福助許璧纓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面