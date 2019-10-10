快訊／「我就不要選了」　郭台銘：不與宋楚瑜合作、不會組黨

▲北市府慶祝中華民國108年國慶，柯文哲、郭台銘、宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

中華民國國慶10日登場，台北市政府照慣例在清晨於市府廣場前舉行升旗典禮，鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜紛紛出席，引起關注。台北市長柯文哲與郭、宋的互動不多，三人簡單握手致意。郭台銘針對是否會與宋楚瑜合作再度解釋，「我不要選了嘛，我就不要選了，合作什麼」。

▲宋楚瑜。（圖／記者湯興漢攝）

宋楚瑜7時15分在北市議員黃珊珊的陪同到場，柯文哲與宋楚瑜簡單寒暄幾句後，宋楚瑜先入場，還向媒體比出「讚」的手勢，面對媒體追問「還在生柯市長的氣嗎？」宋楚瑜僅說「中華民國生日快樂」。

隨後，郭台銘與柯文哲一同進場時，被問及是否會跟宋楚瑜合作，郭台銘數次堅定的強調「不會」，還用雙手比出叉叉手勢。

接著三人一同在貴賓席欣賞表演，並合唱國歌、國旗歌，當時郭台銘特地行舉手禮，升旗儀式開始前的鼓陣表演，郭台銘拿出國旗帽戴上，不過到唱國歌時，司儀表示請脫帽，郭台銘乖乖脫帽，讓柯文哲當場也笑了出來。

宋楚瑜在柯文哲致詞前離場，郭台銘則等到致詞後準備趕往下一個桃園國旗屋的行程。郭台銘在離開前針對不會和宋楚瑜合作再度解釋，「我不要選了嘛，我就不要選了，合作什麼」。郭台銘說，自己不會組黨，而是要與柯文哲專心拚國會，「讓一些好的立法委員進去，讓台灣的立法更加完備」。

今天升旗的現場也有不少郭粉聚集，喊話要郭台銘加油，還有人喊話選總統，郭台銘最後則是在致意後離去。