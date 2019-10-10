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國慶連假首日爆車潮「國5估狂塞11hrs！」　5地雷路段曝光

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

國慶連假上路注意，要避開易塞路段以免假期都在塞車中度過。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

今天就是國慶連假首日，高公局預估，將會是四天連假中交通量最大的一天，全日估達122百萬車公里，是平常的1.4倍，南下70百萬車公里，是平日的1.6倍，其中國道5號南向（南港系統－坪林）估將從凌晨5時塞到下午4時，塞車惡夢長達11小時。

高公局透過大數據分析預測國慶連假4天重點壅塞路段及時段，公布連假每日國道壅塞路段分區預測圖，國慶連假首日西部國道南下上午6時00分及第2日7時30分後陸續有車流湧現。高公局預估，第一天假期雙十節最塞，將出現爆量出遊車潮，國道雙向交通量估有122百萬車公里，為平日1.4倍，其中國5將從凌晨5時塞到下午4時，長達11小時都在塞車。

請繼續往下閱讀...

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月10日 國慶日

國1：上午南向
7-15 時楊梅-新竹系統
9-12 時王田-埔鹽系統

國3：上午南向
7-15 時土城-龍潭
9-12 時快官-霧峰系統

國5：上午南向
5-16 時南港系統-坪林

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲國慶連假首日，國5估從凌晨5時塞到下午4時。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。
(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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