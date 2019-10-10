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影／達人看新聞嗅出飆股　靠截圖獲利翻倍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳心怡／台北報導

或許有許多人聽過，不要看新聞買股票，但在《雲端最有錢》節目中，來賓飆股達人艾致富就以自身經驗，分享從看新聞十秒嗅出飆股，並搭配截圖創造出翻倍獲利。

艾致富引用德國股神科斯托蘭尼說過的話，會發現股票都是從報紙的字裡行間透露出來的。另外，艾致富也替三不五時就被罵的記者平反，他表示，有的時候被罵是因為標題跟內文對不太起來，但仔細看內文，其實是可以發現內容是不錯且有不少細節端倪。

但是，要如何判斷哪些是真新聞？哪些又是刻意的利多新聞呢？艾致富認為這非常容易，用一般常理判斷就可以。他以5G為例，5G雖然相關新聞很多，但卻還沒人手一支，代表它還沒到被出貨的階段，這現象有一個專業名詞叫做「既成事實」，如果新聞報出來，卻已經是實現的，代表利多已形成；反之，像是5G，還沒有發生，就不叫既成事實。

請繼續往下閱讀...

艾致富特別提醒，看到一則新聞時，千萬不要衝動，而是先把它收起來，等到大部分人忘了它之後，在特定的時間，例如法人開始買這樣的族群時，再跟著進場。

艾致富還提到一點，他說自己不愛看三大法人、分析師和研究機構講哪些股票好、哪些股票不好，原因是如果真的那麼好，他們自己買都來不及了，怎麼還會願意告訴大眾。

選股達人ASHIN也透露法人報告其實有分對內和對外，兩種不同的版本，散戶看到時可能都已經是第N手的資料了。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！
 

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