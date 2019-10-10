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環保科技正夯！台灣紡織業力求創新轉型　漁網、貝殼、寶特瓶都能再製紡紗

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▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,台塑集團總裁王文淵,遠東集團董事長徐旭東,紡拓會董事長詹正田,經濟部次長王美花,文化部次長李連權,陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台北紡織展2019 TITAS開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台北紡織展於9日順利落幕，三天展期約有4萬1千人次的專業買家到場參觀採購，商機上看7千2百萬美元。而今年有不少廠商展示了最新的「環保再製造」技術，收集廢料重製紗線。舉例來說，如福懋利用漁網、力寶龍用牡蠣殼、以及遠東新的海洋回收廢料等，皆是利用廢棄資源創造新商機的實例。

使用環保原料製作服飾已經是國際趨勢，像是Nike、愛迪達都計畫在2024年全面使用環保原料製成產品，而台灣在這潮流之中也不能缺席，目前包含福懋、力寶龍以及遠東新等國內知名紡織廠，也都以先進的環保再製紗技術獲得國際青睞。

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福懋－漁網回收

福懋產品研究部經理劉芳榮表示，目前以魚網回收再製成紡紗的技術，福懋是全球唯一。劉芳榮說明，這項技術雖然困難度滿高，但他們僅研究了一年多就成功，且預計明年的生產規模已經可以達到大約400萬噸紗、能製成100萬件衣服的規模，接下來也會不斷擴大。

劉芳榮補充，福懋以100%漁網回收原料再製衣服，都沒再加其他原料，製成的衣服可以比棉還像棉，觸感、著感都很舒服，吸濕、透氣、快乾效果也都很好，且染色也沒有限制。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,台塑。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台塑展示之衣服，有輕、透、薄等功能。（圖／記者李毓康攝）

力寶龍－廢棄牡蠣殼萃取碳酸鈣

力寶龍業務部經理吳紹威表示，從牡蠣殼萃取碳酸鈣之後加到不同纖維中之後製成紗線，他們稱作「海洋能量紗」，再製成成衣還能具有更好的除臭、抗菌、保溫效果，還能達到低靜電的功效。

吳紹威指出，這海洋能量紗目前也已有許多商業化例子，像是飛機上的刷毛毯子，已經大量賣出去了。此外，這種材料因為具有的低靜電的效果，在那些天氣乾燥的歐美國家相當受歡迎。

▲▼ 台北紡織展,力寶龍牡蠣殼取紗。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 力寶龍牡蠣殼取紗技術。（圖／記者李瑞瑾攝）

遠東新－海洋廢棄寶特瓶回收

遠東新在回收材料再製產品中，使用回收寶特瓶製作出rTPEE membrane環保防水透濕薄膜，具有優異的透濕防水效果。遠東新紡紗織染成衣事業部經理黃晉男表示，這薄膜目前已有許多商業化合作，包含後背包、衣服、Timberland靴子等產品，在服飾的內裡與表層中間加上這層rTPEE薄膜，可以提升靴子、衣服的透濕防水性。

另外，這層薄膜完全不含有毒物質，可輕鬆被回收循環再利用，相較於市售的PU、PTFE材質，可大幅降低使用後的處理成本及對環境的破壞力。

▲▼ 台北紡織展,遠東新寶特瓶再製紗。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 愛迪達球鞋使用遠東新寶特瓶再製紗。（圖／記者李瑞瑾攝）

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