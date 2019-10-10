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還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

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女孩日（圖／shutter stock)

▲男女平等和女性權力越來越受重視 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

聯合國於2011年訂定每年10月11日為「國際女童日」，以確保每位女童都獲得應有的權利，並改善女童所面對的不平等對待。對此，台灣在2013年時也為響應聯合國重視女性人權，將10月11日訂為「台灣女孩日」，並積極推動「提升女孩權益行動方案」。其中，衛福部國民健康署於今年更舉辦「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動，旨在傳達「女孩男孩都是寶」的核心理念。

「重男輕女」是台灣傳統社會的刻板印象，然而隨著時代的進步，男女平等和女性權力也越來越受重視，根據國民健康署分別於100年及104年對台灣地區20縣市進行「對子女性別態度」調查結果顯示，一般民眾「偏好男孩」的比率由100年10.1%下降至104年6.5%，而剛生育後婦女由100年14.7%下降至8.4%。顯示重男輕女的觀念正在翻轉中。

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女孩日（圖／shutter stock)

▲「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動自即日起至10/31開跑。（圖／取自shutterstock，下同）

對此，由於平等意識抬頭，台灣也將每年10月11日為台灣女孩日。而衛福部國民健康署也呼籲，除非醫療必要，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎；即使是人工生殖的胚胎，除非基於醫學理由，也不應以任何形式揭露胎兒性別，因為不論生男生女都是寶，希望藉此共同創造友善女孩的世界環境，讓兒童少年不分性別都能有公平且健康的發展機會，沒有什麼比平安健康誕生更重要！

而衛福部國民健康署於今年還舉辦「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動，歡迎懷孕的民眾，或是身邊有懷孕親友的民眾前往參加。該活動自即日起至10/31開跑，只要將活動標籤貼到懷孕肚皮上，或是手繪活動主題在孕肚上拍照上傳，就能獲得抽獎機會。此活動首獎5000元禮券，另有廣告創意獎為空氣清淨機，額外贈送給最具創意的10名投稿者。

目前「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動，吸引許多民眾踴躍報名，活動上線短短時間，就已經有將近200個準媽媽熱情參與，許多人都一同響應撕下性別標籤，期望能創造無限可能，認為不論生男生女都很一樣好，共同建構美麗未來。

▲▼衛福部 台灣女孩日活動專區 。（圖／衛福部提供）

★「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動
活動日期：即日起至10月31日 
參與資格：具備中華民國國籍者 
活動獎項：共110個獎項，最大獎5000元禮券，廣告創意獎-空氣清淨機。 
我要報名：https://ppt.cc/fOcR5x

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