夢幻版東方快車！用天鵝絨重現的倫敦地鐵1967 Stock　細節美得冒泡

London Underground carriages倫敦地鐵（簡稱為the Underground），它於1863年1月開放，現已成為Circle，Hammersmith＆City和Metropolitan系列產品的一部分；該系統有270個網站和250英里（400公里）的軌道。儘管其名稱如此，但該系統中只有45％位於地下的隧道中，倫敦週邊地區的大部分網路都位於地面上。它是世界第一條地下客運鐵路，連結了倫敦與各城市中心，是英國十分重要的鐵道。

柯比設計公司（Kirkby Design）為這個重要的倫敦地鐵車廂進行了面料大修整，重現 1967 Stock(維多利亞線）的風光！

據品牌總監喬丹・摩爾（Jordan Mould）稱，柯克比設計公司改變了這台列車的所有東西。他接受媒體Dezeen訪問時說道「我們希望這是一個身臨其境的體驗，並考慮到每一個細節。對我來說，必須在車廂中展示Underground系統，它具有主要在倫敦地鐵的標誌性－天鵝絨設計。」

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設計師用薄荷色和柔和的粉紅色交替塗裝整個外部，車廂內的窗戶和燈光則覆蓋著相同顏色的凝膠。

摩爾解釋「所有圖形都按照我們的顏色進行了重新設計，並精心安裝，以保護下面的原始海報和地圖。」

設計團隊還將將塑膠握柄變成了金色的黃銅箍，而一組室內裝飾工和木匠則利用

七種天鵝絨系列為車廂裝飾，每個設計都以倫敦運輸博物館的原始檔案印刷品為代表。

文字資料／dezeen @Jennifer Hahn

攝影／Luke Hayes

（完整文章請看城市美學新態度）

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