挖到5000年前以色列古城！　街道整齊還有不尋常的廟宇

▲以色列文物管理局。（圖／翻攝自Israel Antiquities Authority官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

以色列哈里什（Harish, Israel）的研究人員在當地發現了一座約有5000年歷史的大型城市遺骸。這座面積達160英畝（約65公頃）的古城曾容納將近6000名居民，可以說是以色列最大的青銅時代早期定居點，而此發現與當地居民原先對這一時期的理解大不相同，因此也打破了不少舊有觀念。

綜合外媒報導，以色列文物管理局於週日（6日）時表示，研究人員在當地發現一座具有5000年歷史的古城，讓他們對該時期有了不同的新見解。他們推估，這個「國際化且正在計劃的城市」約有6000人居住，是青銅時代早期的定居點。

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當局的挖掘處（director of excavation）處長伊扎克•帕茲（Yitzhak Paz）透露，「這個城市有街道、小巷、廣場，以及排水設施、倉儲設施。」這個發現讓他們改變了對該時期原先的想法，現在他們認為，這個城市遺址的居民以農業維生，並與其它地區進行貿易。

此外，這座古城內有一座不尋常的廟宇，還有一些燒過的動物骨頭，可以推出當時的居民有祭祀的行為，另外，也發現了人頭雕像、陶器碎片、火石工具及石器。除此之外，考古學家藉由有圍牆的居民區、宏偉的公共建築、整齊的街道判斷出，當時的治理已十分複雜。

這座古城花了超過兩年半的時間挖掘，還動用了5000名高中生一同幫忙。另外，當局也在挖掘過程中，意外發現了另一處長達7000年歷史的定居點證據。點我看圖片