超萌「鼠年生肖郵票」曝光！12/3開搶　第4季郵票發行時間表一覽

▲新年郵票曝光，以生肖－鼠為題材，12月3日正式發行。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政公布今年第4季發行5種新郵票品的時間表，包含國立中興大學創校百年紀念郵票、體育郵票、燈塔郵票、故宮玉器郵票等。其中，明年的新年生肖郵票票面樣式也跟著曝光，預計推出郵票1套2枚及小全張1張，訂於12月3日正式發行。



第4季新郵發行詳情如下：

1.國立中興大學創校百年紀念郵票：

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▲國立中興大學創校百年紀念郵票，10月9日發行。（圖／中華郵政提供）

紀念郵票，預定10月9日發行。為誌國立中興大學創校百年盛事，特以該校代表性建築為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及28元。

2.體育郵票（108年版）：

▲體育郵票（108年版），11月1日發行。（圖／中華郵政提供）

特種郵票，預定11月1日發行。為宣揚棒球運動並誌WBSC世界12強棒球錦標賽盛會，特以棒球為題材，發行「體育郵票(108年版)」1套4枚，郵票面值分別為6元及8元各2枚。

3.燈塔郵票（108年版）：

▲燈塔郵票（108年版），11月20日發行。（圖／中華郵政提供）

特種郵票，預定11月20日發行。繼107年發行「燈塔郵票（107年版）」後，續以基隆燈塔、東椗島燈塔、台中港燈塔及淡水港燈塔為題材，發行郵票1套4枚，面值分別為8元2枚、12元及15元。

4.新年郵票（108年版）：

▲新年郵票（108年版）小全張，12月3日發行。（圖／中華郵政提供）

特種郵票，預定12月3日發行。以生肖－鼠為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚。

5.故宮玉器郵票（續）：

▲故宮玉器郵票（續），12月10日發行。（圖／中華郵政提供）

常用郵票，預定12月10日發行。繼7月5日發行「故宮玉器郵票」後，續以國立故宮博物院典藏之清 玉螭紋杯、清 玉鳳鳥瓶、漢 玉卮及清 玉方鼎形爐為題材，發行「故宮玉器郵票(續)」1套4枚，郵票面值分別為7元、12元、15元及35元。