姐妹聚會必備潮機！打開Galaxy Note10絕美夜拍模式　女神氣場輕鬆get

▲年底節日大爆發，跟姐妹們的相聚一定要完美記錄才行，三星Galaxy Note10+不僅外型極美，超強大的功能也讓水水們驚呼：「私勾以！」（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終的時刻，一定要把握每個節日跟姐妹、情人歡聚，無論是搞怪變裝玩很大的萬聖節，還是整個街道都點起聖誕燈、浪漫氣息破表的Xmas，都讓人超期待，更別說是跨年夜了，在人擠人的街道上一起倒數、在煙花燦爛的時刻歡呼相擁，一整年中還有什麼事能比跟姐妹一起跨年更令人快樂？照片是肯定要拍好拍滿的！年底這些節日的共通點就是「越晚越熱鬧」，想在這些難得的夜晚記錄下姐妹們聚會的每一刻？妳需要一支夜拍超強的手機，三星Galaxy Note10+以機皇之姿登上市面，號稱超越旗艦的霸氣新王者，有了它，去到哪都自帶女神氣場，替妳完整留下每個難忘的瞬間。

▲歲末年終聚會活動特別多，好想記錄每一個美好當下，但照片總是敗在天色暗、餐廳燈光不足？Note10+超強夜拍能力讓你信手捻來都是大師作品。

數位單眼相機漸漸被高階智慧型手機取代，日常生活中的攝影需求都可以藉由一支手機滿足，市面上的旗艦機一代比一代強大、功能更完備，以前跟姐妹們聚會的時候都要多帶上兩三顆手機外接鏡頭，才能拍出完美的閨密合照跟女神級OOTD，尤其是最難掌握的夜拍功能，就算加上輔助鏡頭也還是差強人意，但「男賓止步」的Girl’s night怎麼能不補捉幾張經典畫面？



▲在光源不均的室內，未開啟夜拍模式（左）時人物無法突顯，開啟Note10+夜間模式後，人物的輪廓變得明顯且清晰，畫面中的亮部與暗部也平衡許多，即便是光源混亂的餐廳，也能拍出柔美無色偏的膚質（右）。



手機攝影最難克服的環境就是光源不足的室內場景，「夜間模式」也是各品牌旗艦機互相較量的其中一項關鍵，Galaxy Note10系列與同期推出的iPhone11系列相比，iPhone11 Pro的夜間模式僅支援標準相機，如果開啟廣角鏡頭就無法同時使用夜拍功能，而Note10+的夜間模式不僅獨立且全面解放使用限制，可以任意切換前鏡頭、超廣角鏡頭與遠距鏡頭。



有別於一般前置鏡頭，Note10+的1000萬畫素前鏡頭全新升級，可在低光源環境拍出更自然的照片，且將夜間模式的照片畫質提升，就算是光源不佳的室內，依舊能看出照片細節，照片畫面的亮度分布也更加平均。

▲Note10+的夜間模式賦予畫面更多細節，不僅人物明顯跳出，連飾品都一清二楚，夜晚的聚會也能跟姐妹大拍特拍。

三星Galaxy Note10+把專業級攝影技術裝進輕薄的手機裡，在後置鏡頭的配置方面，則是搭載1,200 萬畫素鏡頭、1,600 萬畫素的123度超廣角鏡、1,200 萬畫素的遠距長焦鏡頭、ToF景深鏡頭。其中1,600 萬畫素的123度超廣角鏡能夠捕捉更多細節，不管是想拍出整個空間的氛圍，或是多人聚會時一起自拍也能讓每個人完美入鏡。而ToF景深鏡頭超適合街拍，在人來人往的道上街拍，不相干的人們通通自動淡出，拍完馬上發IG，再也不用花時間將照片裡的路人打上馬賽克。無論是拍遠拍近，低光源或大太陽下，Note10+都能輕鬆駕馭，讓你信手捻來都是大師作品。

▲以一般模式（左）拍攝的聚餐畫面。切換123度超廣角鏡頭，完美捕捉場景與人物（右）。

▲使用3D Scanner掃描自己喜歡的玩偶、公仔，就可以製作成動畫，還會跟著人物動作，萌到逆天，讓女孩們心花怒放。

在科技感當道的時代，單純的AR模式已經不夠看，Galaxy Note10+搭載讓女孩們大愛的3D scanner，可以360度完整拍下物件並存成動態GIF檔，看著自己最愛的玩偶在手機裡化身卡通人物跳起舞來，少女心大噴發！快揪姐妹們一起玩3D scanner功能製作專屬動畫，看誰才是聚會中的萌主啊！

▲Note10系列的「O極限」全螢幕設計讓機身尺寸大幅度縮小，女孩子也能單手掌握。



▲超美型的手機外觀可以反射環境光影，從不同角度看都有驚喜，連講電話都能電倒一票人。



現在的手機除了效能不能輸之外，女孩們最在意的就是外觀，一定要夠潮夠美型，走在路上隨時拿起手機都要美美的，Galaxy Note10系列的「O極限」全螢幕設計縮小了機身尺寸，但不犧牲螢幕尺寸，且機身更薄、重量更輕，握感舒適符合人體工學，就算是女孩子也能輕鬆單手掌握，拋光鏡面材質超時尚，尤其是能反射環境光影、充滿未來感的星環銀，堪比0死角女神。

Galaxy Note10系列推出6.3吋的Note10與6.8吋的Note10+，重量分別為168克與196克，顏色共有星環銀、星環白、星環黑、星環藍四色，容量為256GB、Note10+還有到512GB，Galaxy Note10售價NT$31,900、Note10+512GB售價NT$36,900，搭配讓使用者超驚豔的最新S Pen，邁入智慧型手機的新時代。



這麼完美的手機，當然要揪姐妹們一起買閨蜜機啊~趁現在百貨周年，連假就開約了啊！

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