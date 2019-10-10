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屏東42分鐘煙火秀要來了！　高雄推「國慶攻略」從早玩到晚

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▲▼國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

▲國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

2019年國慶煙火今（10）日20時將在高屏溪畔施放，長達42分鐘的煙火秀讓旅客一次看個夠。煙火秀前不知道要做什麼嗎？高雄市觀光局已經規劃好系列活動，15時至21時可到高雄大樹區舊鐵橋溼地公園，參加草地音樂晚會，不只能逛特色攤位，還能聽眾多歌手接力演唱。

▲▼舊鐵橋草地音樂會交通管制。（圖／翻攝自高雄旅遊網臉書）

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▲舊鐵橋草地音樂會交通管制。（圖／翻攝自高雄旅遊網臉書，下同）

▲▼舊鐵橋草地音樂會接駁。（圖／翻攝自高雄旅遊網臉書）

▲舊鐵橋草地音樂會接駁。

國慶煙火施放地點在在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園，讓高雄、屏東兩地的民眾都能觀賞到絢爛煙火秀。國慶當天，高雄市觀光局特別規劃升旗典禮，7時就在高雄展覽館東側舉辦，現場除了準備上千份的國旗運動毛巾等贈品外，還有精采的儀隊表演以及驚奇小禮物摸彩，最後再邀請大家一起拚出青天白日滿地紅的巨幅國旗拼圖。

另外，高雄市觀光局也推出以美濃客家花布為設計元素的限量版國慶禮包，並整合高雄市各大飯店、餐廳以及5大景點，準備了一系列精彩活動與食宿優惠方案，為想要探索高雄的遊客們做好準備，歡迎大家一起參加雙十慶典。

重頭戲的草地音樂晚會，也從15時到21時在高雄大樹區舊鐵橋溼地公園舉辦，網羅高雄在地農產、知名伴手禮、特力屋手創空間DIY區等特色攤位，還有青春男孩樂團noovy、金曲新星孫盛希、新加坡創作歌手（狼人殺調皮系玩家）邱鋒澤、陳零九、青春偶像鼓鼓、迷幻歌姬家家、音樂頑童許書豪等歌手接力演唱。

除了草地音樂晚會，國慶日還有高雄左營萬年季、2019高雄電影節、2019頂級生活展等活動，要讓民眾感受不一樣的國慶氛圍。

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