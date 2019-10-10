鐵道迷搶起來！板橋新站歡慶20周年　紀念套票「限量1000套」

▲板橋新站陪大家走過20年歷史。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵板橋新站啟用至今年滿20周年，台鐵局今（10）日10時舉辦「軌道經濟里程碑 ‧ 板橋雙十展風華」活動，現場以典藏紀錄片帶出板橋站20年來歷史轉變，還邀請歷任站長回娘家象徵新舊傳承，同時也販售名片式紀念套票，每張車票上皆有舊時票號，從8點半至11點間在1號售票窗口販售，限量1000套，每人限購5套，每份500元。

台鐵局表示，板橋站從最初的簡易平面站體，逐年演進為現代化的複合型地下車站，樓高25層，內有購物商場、商業辦公室及政府機關進駐，站址位於新北市政府正對面，周遭金融商業大樓林立，為三鐵共構車站中最具獨特性的車站。

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▲活動流程表，台鐵邀請大家共同參與。

本次活動包含靜態展覽及紀念車票販售，展區呈現板橋新舊站體的演進，趣味對比出兩者差異，體現在地深耕的板橋站與土地的情感，伴隨著站務人員及旅客的回憶，與建築物相互輝映，成為在地文化的養分，進而行銷板橋站優質服務。

台鐵表示，將透過懷舊的名片式車票販售及一系列相關活動，突顯出票證變革及台鐵局積極創新的意象。且本次企劃特別將原本容易泛黃的紙本文物照片，藉由數位化，將板橋站相關沿革歷史文物，透過影片紀錄珍藏，永久流傳。

本次活動將販售20周年名片式紀念套票，車票套票號由FQ000000到FQ000999為止，每套內含8張車票，各標有舊時票號，行車區間包括板橋至基隆、七堵、南港、松山、樹林、桃園、中壢、新竹，套票為紀念性質，不會印上日期，且販售後不可退票或乘車使用。

▲紀念套票每套內含8張車票。