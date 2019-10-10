中途島戰役躍上大銀幕　美軍「情報優勢」奇襲日軍以寡擊眾

▲參加過中途島戰役的美軍大黃蜂號（USS Hornet，CV-8）航母。（圖／翻攝自美國國家檔案和記錄管理局）



記者林彥臣／綜合報導

好萊塢最近推出不少以著名戰史為題材的電影，其中包括取材自中途島戰役的《決戰中途島》(Midway)。會被翻拍成電影，當然是作戰的過程有其戲劇性之處，1942年的中途島海戰是第二次世界大戰中，太平洋戰爭的轉捩點，日軍原想透過該戰役，進一步重創珍珠港戰役後的美軍，卻遭美軍搶先反制，自此扭轉戰爭局勢。

中途島戰役，是美國太平洋艦隊總司令切斯特•尼米茲（Chester William Nimitz）與日本聯合艦隊司令長官山本五十六之間的鬥法。1942年4月2日，山本五十六透過參謀渡邊安次向大本營提交進攻中途島的方案，隨即引發連串爭論，山本五十六以「不惜請辭」讓大本營（大日本帝國陸海軍的最高統帥機關，是直屬於天皇的最高司令部）同意進攻中途島。

▲山本五十六。（圖／翻攝自維基百科）



4月18日美軍航艦突然出現在日本以東海域，派出陸軍轟炸機空襲東京，這使得日軍上下大為震撼，無意中為山本五十六擺平反對聲音，大本營和聯合艦隊對於無法保護皇居引以為恥，決心盡快殲滅美國航艦並展開報復，4月20日，大本營參謀本部第一部長田中新一正式批准中途島作戰，並表示陸軍願意提供部隊佔領中途島。

與日軍相反，美軍在太平洋戰爭爆發後完全處於戰略被動，美國太平洋艦隊總司令•尼米茲，把防衛夏威夷及美國與澳洲之間的聯繫視為首要任務，雖然美國航艦避過珍珠港襲擊，但太平洋艦隊只有列星頓號、薩拉托加號、約克鎮號、企業號四個航艦特遣艦隊可供調遣，其中薩拉托加號更在1月遭到潛艦攻擊而要回國維修。

不過，太平洋艦隊卻擁有情報優勢，5月4日至5月8日美軍在珊瑚海海戰期間又在破譯JN-25密碼上取得突破，並得悉日本海軍即將進攻中途島和阿留申群島，情報站同時透過通信流量，發現日軍正向塞班島集結，預備向「AF方位」進攻。羅徹福特(Joseph Rochefort)率領的破譯人員一致認為「AF方位」是指中途島。

尼米茲在5月15日上午聽取珍珠港情報站報告，同意「AF方位」是中途島的判斷，並決定主動迎擊日軍艦隊。他認為美軍擁有情報優勢，有很大機會能夠伏擊日軍航艦。

▲日軍零式戰機性能比美軍戰機好，中途島戰役一度是日軍佔上風。（圖／翻攝自維基百科）



日軍在6月4日上午4時30分，日軍四艘航艦開始派出艦載機空襲中途島，但是在7時以後，接連遭到美軍潛艦、中途島陸上機、艦載機的攻擊，10時之後美軍有兩組俯衝轟炸機隊同時迫近日軍艦隊，日軍航母加賀號遭到大量SBD連續轟炸，超過四枚500磅炸彈和若干枚1,000磅炸彈直接命中。加賀號的艦橋被炸毀。

接著下一艘遇襲的是蒼龍號航母，遭到三枚炸彈命中機庫引發嚴重火災和二次爆炸，造成大量死傷。

同一時間，赤城號航母也遭到美軍三枚炸彈擊中，雖然一度還能維持航行，舵機故障並卡死在向右30度，機庫甲板中央的火勢也開始失控蔓延，逐漸波及艦橋，指揮官最後也棄船撤離。

當時雙方的戰力，美軍方面出動的兵力是3艘重型航空母艦、7艘重巡洋艦、1艘輕巡洋艦、14艘驅逐艦、233架艦載機、127架陸上機、12艘潛艦。日軍方面出動的是4艘重型航空母艦、2艘戰艦、2艘重巡洋艦、1艘輕巡洋艦、11艘驅逐艦、248架艦載機。

最後的結果，美軍約克鎮號重型航空母艦(CV-5)沉沒、哈曼號驅逐艦沉沒、超過150架飛機墜毀、362人死亡。日軍方面4艘重型航空母艦、1艘重巡洋艦、248架艦載機墜毀、3,057人死亡。

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