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諾貝爾文學獎今揭曉「一次頒2人」　女作家成焦點…詩人比拼歷史小說家！

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記者林瑩真／綜合報導

2019年諾貝爾文學獎將於10日公布，今年將一次頒發2名得主。外界猜測，過去文學獎多以男性、歐洲為中心，今年獲獎者有機會來自亞洲或非洲，並且至少有一名女性；至於常年都是熱門人選的日本作家村上春樹是否能獲獎，也引起外界關注。

去年因為評審機構的瑞典文學院爆發性醜聞，並未公布2018年文學獎獲獎者，因此今年將同時公布2018年及2019年的諾貝爾文學獎。由於中東及非洲已經超過10年沒有人獲獎，考慮地區平衡，今年瑞典學院表示將「擴大視野」，獲獎者很有可能來自中東及非洲，或是亞洲

另外，起始於1901年的諾貝爾文學獎至今有114位得主，其中卻只有14名女性得主，性別比例嚴重失衡。外界認為，瑞典學院今年恐怕會保守挑選得獎者，若獲獎者有2人，至少其中1人會是女性，且2名獲獎者很有可能來自不同大陸。

綜合外媒報導，今年呼聲最高的作家為加拿大詩人安妮卡森（Anne Carson）、法國加勒比海瓜德羅普島小說家瑪麗斯孔戴（Maryse Condé）以及日本作家村上春樹（Murakami Haruki）

▲▼加拿大詩人安妮·卡森（Anne Carson）被看好拿下2019年諾貝爾文學獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大詩人安妮·卡森被看好拿下2019年諾貝爾文學獎。（圖／達志影像／美聯社）

安妮卡森同時擁有詩人、作家、教授，以及古希臘文翻譯家的多重身分，尤其熱愛古希臘文，至今出版超過20本書，風格融合了詩歌、散文、批評、小說和非小說、戲劇性對話等。其中，一本詩體小說《丈夫之美》（The Beauty of the Husband）於2001年拿下「TS艾略特詩歌獎」，被認為是安妮卡森目前最高的成就。

安妮卡森的詩歌被讚揚詩意清晰、強烈，文字之美令人震撼。另外，安妮卡森也被認為繼承了美國最偉大詩人埃米莉·狄更生（Emily Dickinson）、19世紀英國作家與詩人艾蜜莉·勃朗特（Emily Jane Brontë）的風格。

＊埃米莉狄更生的作品詩風凝煉、比喻尖新，多探討死亡和永生，一生寫下1800多首詩，在世時卻發表10多首詩，直至死後才為人所注目，即使因反常規的寫作方式而遭人質疑文學實力，但仍是美國最重要詩人之一。

＊艾蜜莉勃朗特則是知名的英國文學勃朗特三姐妹之一，大姐夏綠蒂勃朗特（Charlotte Brontë）代表作《簡·愛》，她本身的代表作為《咆哮山庄》，小妹安妮勃朗特（Anne Brontë）代表作《荒野莊園的房客》。

▲法國加勒比海瓜德羅普島小說家瑪麗斯孔戴（Maryse Condé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪麗斯孔戴拿下2018年的新學院文學獎。（圖／達志影像／美聯社）

瑪麗斯孔戴是一名小說家，但也曾在幾內亞、加納和塞內加爾擔任老師，並任教於哥倫比亞大學。作品擅長探討種族、性別、文化議題，尤其關注於非洲人及海外黑人，小說結構複雜而豐富，能將宏大故事描述得仔細深刻，最有名的作品是1985年的歷史小說《塞古》。

瑪麗斯孔戴也是去年替代諾貝爾文學獎的新學院文學獎的得主

村上春樹雖從29歲起才開始寫作，但第1本小說《聽風的歌》就拿下新人獎，第5本小說《挪威的森林》更是暢銷400萬冊，從此在日本掀起「村上狂熱」現象，之後多有佳作，包括《海邊的卡夫卡》、《1Q84》等。

村上春樹從小喜愛西方文學，作品風格深受歐美作家影響，因此即使出生於二戰後，文字從不如戰後日本作家的陰鬱沉重，反而輕盈隨性。村上春樹名氣高、作品多，常年都是諾貝爾文學獎的熱門人選，但卻年年錯過，今年是否有機會獲獎，令外界格外注目。

▲▼村上春樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本作家村上春樹常年都是文學獎熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，法新社名單中還有波蘭當代作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）、肯尼亞反殖民主義作家西翁戈（Ngugi Wa Thiong'o）、阿爾巴尼亞詩人卡達雷（ Ismail Kadare）、美國小說家奧茨（Joyce Carol Oates）。

《聯合早報》則另外提到知名敘利亞詩人埃斯伯（Ali Ahmad Said Esber）（筆名阿多尼斯，Adunis）、韓國詩人高銀、加拿大國寶級小說家阿特伍德（Margaret Atwood），中國作家殘雪也被看好，與村上春樹齊名。

諾貝爾文學獎獲獎者除了獎章外，還將會獲得900萬瑞典克朗（約新台幣2916萬元）的獎金。

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/7　17：30　生醫獎：美國癌症學家威廉凱林（William G. Kaelin）、英國分子生物學家彼得拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）及美國醫學家格雷格塞門扎（Gregg L. Semenza）
10/8　17：45　物理學獎：加拿大學者吉姆皮布爾斯（James Peebles）、瑞士學者米歇爾麥耶（Michel Mayor）、迪迪埃奎洛茲（Mayor Didier Quelo）
10/9　17：45　化學獎：美國學者「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）、英國學者惠廷安（M. Stanley Whittingham）與日本學者吉野彰（Akira Yoshino）
10/10　19：00　文學獎
10/11　17：00　和平獎
10/14　17：45　經濟學獎

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