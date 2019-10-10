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瘋電影／108悍將　紀念越南龍潭戰役所有英勇戰士

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文／賴賴

▲▼108悍將。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

頭一次看不是好萊塢電影，戲院滿座到八成，這不是娛樂電影是戰爭片，有這麼多觀眾來看，真是打破我的觀影經驗，電影流暢好看，雖然是戰爭片，沒有灑狗血，沒有悶爆的過程，沒有矯情的安排，就是平順的完成這整個戰役的敘述，導演功力實在是太強大了，第一次看到這麼好看的澳大利亞電影，正直不偏不倚，沒論述是非，但是導演給了很大的空間讓觀影時去思考，這戰爭到底有什麼意義？戰爭根本沒有贏家。

導演將戰場上的光影美輪美奐的呈現，假如不是戰爭汙染，這環境山明水秀景色宜人，根本是天堂，所以人心才是地獄的所在，越南人沒有錯，他們保衛自己的國土，而聯軍保衛的是另一半的越南，這就是人生，每個腳色都委屈，每個人都不平衡，心裡苦，苦的緣由只是因為智慧不到，無法理解對方為什麼要傷害。

這部電影最強的不僅是導演，還有默默為越南共軍小兵發聲的編劇，不論是劇中不羈的澳洲軍官與救了一整隊的二等兵，或者是猶如蟑螂般的北越游擊隊，強悍粗壯守衛自己國土的心意，誰都沒有錯，每位都是英雄，看得過程淚水止不住，越南龍潭之役聽都沒聽過，也從來不關心遠在天邊的越南，看完電影內心對這群越南兵有高度的佩服，不論是共產或是民主，堅守自己的性善初衷並加以守護，出發點是善的結局都會結出最好的果實。

影像槍砲掃射之立體，戰爭中寧靜的詭譎氛圍，襯底配樂之悲壯，編劇和導演賦予這部電影美好的開端，而這樣索費不貲的戰爭片，竟是由於製片2005年看完相關資料後做了一個夢開始起了開端，經歷了比故事還曲折離奇的十四年，我們看到了這部電影。

推薦給目前正陷入大環境混亂，心理茫然卻愛電影觀眾，靜下來品味這部電影其中的哲理，再查驗一下歷史，也許大智慧會告訴你下一步怎麼走最適當，五顆星推薦的好作品，

片　　名：108悍將
英文名稱：Danger Close: The Battle of Long Tan
類　　型：戰爭、動作、劇情
上映日期：2019-10-04
片　　長：118分鐘
導　　演：克里夫史丹德(Kriv Stenders)
演　　員：路克布萊西(Luke Bracey) 、 崔維斯費米爾(Travis Fimmel) 、 理查羅森堡(Richard Roxburgh) 、 亞歴山大英格蘭(Alexander England)
國　　家：澳大利亞
語　　言：英語
發行公司：双喜電影


劇情大綱

1966年8月18日下午，越南南部一處叫龍潭的橡膠園，在傾盆大雨中發生了一場為時三個半小時緊張萬分的戰役。哈利·史密斯少校和他的 108 名年輕澳大利亞和紐西蘭士兵組成的軍隊意外遭遇多達 2500 人的北越共軍，不得不以寡敵眾、倉促應戰。北越共軍則早做好了伏擊澳軍駐地的打算，因而準備充足。然而，紐澳軍隊由於彈藥耗盡,他們的傷亡越來越大，敵軍正聚集在一起準備最後的進攻……

▲▼108悍將。（圖／IMDB）

▲基地總指揮官面臨三條人命取捨糾結。

▲▼108悍將。（圖／IMDB）

▲根據座標發射飛彈，試圖阻擋越共進逼。

▲▼108悍將。（圖／IMDB）

▲澳大利亞戰隊兩隊遭受圍困，進退維谷。

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