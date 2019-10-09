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桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

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▲國慶晚會在桃園，觀看人潮不如預期？（圖／記者楊淑媛攝）

▲國慶晚會在桃園，節目已開始，僑胞區仍有許多空位？（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會，首度在桃園舉行；桃園市政府9月底在各區公所供民眾索票，雖相當熱絡，但9日晚會現場，人潮不如預期，僑胞席上節目進行到一半，即走了大半？！晚會演出會場的桃園青埔地區人車都相當通暢，並沒有出現塞車的情形。

2019國慶晚會首度在桃園舉辦，市府團隊全力配合僑委會的活動籌備，希望能讓回國參加國慶活動的海外僑胞看到國門之都桃園的進歩。僑委會委員長吳新興於致詞時指出，僑胞的報到時間到今天晚上10點，到目前已有6000多人完成報到，約3500人出席國慶晚會，參加相當熱絡。

▲國慶晚會在桃園，觀看人潮不如預期？（圖／記者楊淑媛攝）

▲總統蔡英文致詞時，民眾區出席不如預期？（圖／記者楊淑媛攝）

儘管國慶晚會的籌備單位用心策畫節目的演出、交通維護以及迎賓等各項工作，且9日的天氣相當涼爽，晚會現場坐位席分為僑胞區、民眾區和貴賓區三個區，5點開始開放有門票的民眾入場，直到6點半市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、僑委會委員長吳新興、總統蔡英文相繼致完詞，民眾區坐不到五成！

節目開演不到一半，僑胞區即走了一半！市府原訂在8點開放給沒有事先索票的民眾入場，也提早約20分鐘、約莫7點40分左右即讓在管制區外等候許久、沒有門票的民眾進場。

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