大咖來了韓流回歸？　女教授盼韓國瑜是草包：風起了「可以草船借箭」

▲葉毓蘭希望韓國瑜是草包，能夠草船借箭 。（圖／記者洪正達攝）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文近期在各大媒體的民調均呈現領先的趨勢。退休警察大學教授葉毓蘭對此表示，最近台灣的人禍不斷，但是主政的蔡英文民調居然穩定上升，實在令人不解，也希望韓國瑜是草包，因為有了李鴻源前部長的支持，「風起了，可以草船借箭了！」

葉毓蘭表示，在警察大學服務多年，曾經追隨過不少內政部長，他們不論是國民黨或民進黨，絕大多數都非常傑出，「其中的李鴻源部長，更是我最佩服的水利專家」，更是學者報國的典範，她在支援省府消防處擔任美國專家防救災訓練講習翻譯時，就對時任水利處長的李鴻源非常折服。

葉毓蘭接著提到總統大選選情，有人說，韓國瑜是草包，沒有知識藍的票，此時，「我不僅希望韓國瑜是草包、還是個可以借箭的大草人」，如果連有才情傲骨的李鴻源都甘心為韓國瑜所用，願意為他上節目、站台、立廣告看板力挺，韓國瑜怎可能沒有知識藍的票，「我也挺了」！風起了，可以草船借箭了！

葉毓蘭還也在PO文中提到了李鴻源的聲明：

新北庶民起義~前内政部長李鴻源強力推薦廣告

1，新北市泰山區泰林路二段2號

2，新北市泰山區明志、全興路口

今天幫國民黨總統侯選人韓國瑜競選看板在新北懸掛的日子，韓市長參選迄今，承受了許多的抹黑與打擊，所以我希望把這兩面看板當作北台灣的一個起點，從今天開始呼籲所有的選民們，不要被民進黨的抹黑戰術蒙蔽，讓選戰回歸專業的政策辯論。

今民進黨執政迄今的荒腔走板並未因去年的選舉大敗而改善，如米塔颱風來襲，全台戒備，蘇貞昌院長卻把災防中心變成個人實境秀，斷橋事件等大量酬庸政客，毫無專業。

而韓市長接地氣，傾聽民意，苦民所苦，用人唯才，充分授權，擔任高雄市的治水顧問，所有建議都樂於採納執行，高雄的淹水問題才獲得解決，是大家所見證的。專業治國，改變成真，唯有韓國瑜。

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