高三開始常請假…高醫18歲男大生潑化骨水殺翁　母校老師很震驚

記者柯沛辰／綜合報導

高雄醫藥大學18歲林姓男大生去年暑假為了練舞，與80歲傅姓老翁爭搶涼亭場地，氣得動手推倒對方，被依《社維法》裁罰3000元。事後，林生懷恨在心，竟重回現場潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，導致傅姓老翁胸口冒白煙慘死。消息傳回高中母校，老師簡直不敢置信，因為林生高中時期表現良好，直到高三出現情緒障礙問題，才不時請假就醫，不料剛畢業的暑假就與老人家起衝突，還鬧出人命。

去年7月，林男順利錄取高醫大，趁著暑假到高雄文化中心一處涼亭練舞，結果為了爭搶場地，與練太極拳的傅姓老翁爆發衝突。林生一時氣不過，出手推倒老翁，導致對方後腦撞傷送醫。事後，老翁並未提告，但警方仍依《社維法》裁處林生3000元罰鍰。

▲林生是高醫大學生，謊稱做實驗購買「化骨水」等化學原料。（圖／翻攝林生臉書）

去年8月20日，林生收到裁處書，心生怨恨，先是熟背高醫大統編，再到化工行購買氫氟酸等化學原料，謊稱是要做實驗。當下店家一度起疑，但聽到林男是高醫大學生，又有學校統編為證，便將原料賣出。

林生做好準備後，隔天重回涼亭尋找人，一見傅翁出現，二話不說就持電擊棒攻擊，再朝對方頭部、後腦朝及上半身潑灑「化骨水」。傅翁遭劇毒穿透組織及骨頭，上身當場冒出白煙，忍著劇痛從涼亭走到和平路求救，但最終仍不支倒地，送醫後傷重不治。

▲發生衝突的涼亭。（圖／東森新聞）

林生犯案後，腿部也不慎灼傷，但未叫救護車，而是自行搭車到院就醫。當時院方檢視傷口發現是化學灼傷，主動詢問受傷原因，但林生謊稱是「做實驗受傷」，住院8天後出院。事實上，住院期間，父母親早知道兒子對人潑酸，但疑似溺愛獨子，未在第一時間攜子自首，還以「等傷好了再自首」、「警察沒找上門就沒事」等由，意圖包庇。

檢警相驗時，發現傅翁疑似中毒死亡，追查發現是氫氟酸中毒，懷疑內情不單純，立刻成立專案小組追查，果真找到一名目擊事發過程的街友，證稱曾看到有人拿不明液體潑灑死者，循線追查到林生涉有重嫌，因此在去年9月持搜索票前往林生住家搜查，果真發現電擊棒及一張有高醫大統編的發票，購買內容就是氫氟酸。

▲氫氟酸又俗稱「化骨水」，對人體危害極大。（圖／東森新聞）

林生到案坦承，不滿與傅翁衝突後又被裁罰，又想起高中化學課學過「氫氟酸、硫酸對人體有嚴重傷害」，才決定購買「化骨水」潑灑洩憤，不料會害對方死亡。由於距離案發已經16天，林生與父母一度以為沒事了，遲遲未主動投案，錯過了自首機會。

警方訊後依傷害致死罪移送，但檢方審閱案情後，認為林生明知氫氟酸有劇毒，可能致人於死，竟預謀犯案，還利用電擊棒先電擊，今年7月偵結後依殺人罪嫌起訴。如今該案還在準備程序，林生也未被收押，後續除送精神鑑定，待宣判後也可能中斷目前學業。

▲現場遺留大量痕跡。（圖／東森新聞）

據了解，林生是家中獨子，畢業於高雄市一所知名高中，高中時期活潑外向，除了參加童軍社，也經常能在校內大小活動看到他的身影，是去年5月透過申請入學方式錄取高醫大，疑似有情緒障礙。

林生的高中主任秘書張國華表示，林生整體成績屬於中上程度，是後來高三遇到情緒障礙，才開始常常請假，成績掉到66分左右，「在我印象中，是個積極上進、活潑助人的小孩。」

如今消息傳回母校，許多師生都備感錯愕，很難想像林生才離開學校1年，竟涉入潑酸殺人，「當下蠻不敢置信的」。

▲高中主秘張國華。（圖／東森新聞）

高雄醫學大學聲明全文：

該生於入學前的行為遭起訴情事說明，該生目前確為本校在學學生，目前正常在學，其涉案行為是在入學之前，就學期間正在進行法律審議之程序，該生為本校高關懷學生，入學後本校即主動關懷並啟動校內關懷輔導機制，知悉其入學前之涉案行為後，立即成立多方位專案輔導小組(結合系主任、導師與學務處輔導組心理師以及校安人員) 共同輔導諮商，在維護校園安全的前提下，協助提供該生心理支持與輔導，期望該生盡快適應大學學習生活，並勇於面對司法。

在校方積極努力下，目前該生持續接受輔導中，各方表現穩定。本校身為醫學大學除一般教育使命外，更有特別的醫學教育理念與責任，對於學生入學前的犯錯行為，也希望能過校園教育來讓學生有回歸社會的機會，校方也絕對尊重司法並將依法律最後判定，依校內程序與規定辦理，高雄醫學大學將盡一切努力保有每一位學生的受教權並維護校園安全，善盡教育之責。

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