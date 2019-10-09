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2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

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▲2019國慶晚會蔡英文宣稱，今年是台灣投資大爆發的一年。（圖／市府提供）

▲2019國慶晚會蔡英文宣稱，今年是台灣投資大爆發的一年。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文9日晚間出席「2019攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會指出，今年是台灣投資大爆發的一年，台灣今年第二季經濟成長率為亞洲四小龍第一，不僅台商回流投資總額超過6,100億元，世界國際大廠如Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟等企業，也紛紛加碼投資台灣，提升台灣經濟發展動能。

▲2019國慶晚會蔡英文宣稱，今年是台灣投資大爆發的一年。（圖／市府提供）

蔡總統說，政府也將經濟成長的卓著成果與國人分享，推動包括減稅、連續4年提高基本工資；托育補助新制，擴大投資下一代；推動長照2.0政策，照顧長輩等政策，讓國人感受到政府的用心。三年多來，台灣在改革和建設上展現豐碩成果，面對兩岸議題，也堅守主權，表達中華民國台灣所堅持的理念跟價值。

蔡英文也向海外僑胞稱讚，桃園市長鄭文燦是六都第一名的市長，今年國慶晚會，首次在桃園舉辦，桃園近幾年積極推動捷運等重大建設，也鼓勵企業投資，光在桃園就有37家廠商，1,484億的投資，預期創造超過1萬3,000個工作機會，快速的成長皆有目共睹。

▲2019國慶晚會蔡英文宣稱，今年是台灣投資大爆發的一年。（圖／市府提供）

▲「2019攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會，在高鐵桃園站前廣場舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

「2019攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會，首度在桃園舉行；邀請包括桃園市立國樂團、無雙樂團、敦青舞蹈團、曹雅雯、許富凱、謝雷、張琪、黃妃、阮安妮、扶桑花樂團、吉那罐子、鼓鼓、玖壹壹及畢書盡等多元重量級卡司，期盼國人享受輕鬆愉快的夜晚。包括國慶籌委會主任委員暨立法院長蘇嘉全、立法委員余宛如、鄭寶清、僑委會委員長吳新興、世界台商聯合總會會長施至隆、中央部會及桃園市政府團隊均一同出席活動。

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關鍵字：

2019國慶晚會蔡英文台灣投資

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