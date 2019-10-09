2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

▲2019國慶晚會首度在桃園舉行，由敦青舞蹈團以「國門之都．喜迎喜賓」舞蹈揭序。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會，首度在桃園舉行。晚會由深耕在地的敦青舞蹈團以「國門之都．喜迎喜賓」舞蹈揭序，陪同總統蔡英文出席的市長鄭文燦指出，桃園是國家的第一站，不能沒有桃園！感謝約3,500名海外僑界朋友回國參與，相信在蔡總統領導下，台灣會越來越安全、越來越民主、越來越繁榮！

▲總統蔡英文表示，今年是台灣投資大爆發的一年。（圖／市府提供）

鄭文燦說，今年國慶晚會主題為「2019攜手世界‧台灣耀飛」，在高鐵桃園站前廣場舉行，節目融合台灣多元文化，展現不同年代和不同族群，透過不同的音樂表演，大家緊密連結情感，凝聚全國人民共識和期待，亦感謝來自6大洲的海外僑界朋友回國參與，以行動支持台灣、挺台灣，展現國內、外人民同舟共濟且愛台灣的真切感情。

▲總統蔡英文出席2019國慶晚會。（圖／市府提供）

而國慶是代表全國人民共同的期待，希望今天的晚會透過音樂跟表演，讓大家坐在同一條船上、命運相同，感情相同，價值也相同。總統蔡英文表示，今年是台灣投資大爆發的一年，台灣今年第二季經濟成長率為亞洲四小龍第一，不僅台商回流投資總額超過6,100億元，世界國際大廠如Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟等企業，也紛紛加碼投資台灣，提升台灣經濟發展動能。

▲2019國慶晚會，約3,500名海外僑界朋友回國參與。（圖／記者楊淑媛攝）

政府也將經濟成長的卓著成果與國人分享，推動包括減稅、連續4年提高基本工資；托育補助新制，擴大投資下一代；推動長照2.0政策，照顧長輩等政策，讓國人感受到政府的用心。三年多來，台灣在改革和建設上展現豐碩成果，面對兩岸議題，也堅守主權，表達中華民國台灣所堅持的理念跟價值。

今年國慶晚會，首次在桃園舉辦，桃園近幾年積極推動捷運等重大建設，也鼓勵企業投資，光在桃園就有37家廠商，1,484億的投資，預期創造超過1萬3,000個工作機會，快速的成長皆有目共睹。

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