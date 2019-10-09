　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時。（圖／翻攝爆廢公社公開版、高公局）

▲國五路段晚間已呈現堵塞的情況。（圖／翻攝高公局）

記者鄒鎮宇／台北報導

國慶連假4天開跑，許多民眾為避免塞車，決定在前一晚出發，因此陸續出現返鄉潮，其中國5南向（南港系統－坪林）已開始塞車，時速呈現「紫色」，不到20公里。讓不少網友PO文抱怨，「國五停車場」。高公局預測，10日將會最塞，預計國五會堵塞至少11小時。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出國五現況，可以看見車龍一望無際，前方滿滿的車尾燈，每輛車的車距非常小，讓她感嘆「我們怕明天出門塞車，所以今天提早夜衝到花蓮…沒想到，大家都一樣的想法」。

請繼續往下閱讀...

▲▼全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時。（圖／翻攝爆廢公社公開版、高公局）

▲許多網友都被困在車陣中。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網友看完紛紛留言，「都能搖下車窗聊天了」、「1點過後車潮才會比較少，不然就要拼走中橫」、「跟妳一樣哦～哈哈～明天花蓮見」、「往北走蘇花，你會哭」、「謝謝大家。台北空城計」、「謝謝各位放台北一個4天連假，可以不用人擠人」、「我也正在往宜蘭的路上，塞爆」。

高公局即時路況顯示，國五環東往南港的南向路段，時速僅10公里，呈現紫色；另南港至頭城的南向路段，平均時速30至38公里，呈現紅色堵塞。

高公局指出，預測真正的塞車高峰會在10日，尤其是國五路段恐怕能塞到11小時。此外，國慶連假的前3天凌晨0時至5時都暫停收費，最後一天從凌晨0時至上五10時免收費，其他時段單一費率，國三新竹到燕巢路段8折。

▼高公局預測國五路段10日會塞車11小時。（圖／翻攝高公局）

▲▼全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時。（圖／翻攝爆廢公社公開版、高公局）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
蔡英文國慶演說「4大重點搶先曝光」：讓台灣在世界不可或缺
金防部少將遭檢舉浮報經費　陸軍司令部拔官調查中
當兵好寂寞...他跟13歲妹要「塞入照」！約速食店廁所激戰　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　網PO內政部網站秒解

全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

你喝對了嗎？為何礦泉水有鹹有苦？首席品水師陳君潔告訴你喝水真的不簡單

35歲中樂透10億VS.50歲得諾貝爾獎　台灣網友多選「對世界有貢獻」的人生

影／研發充電電池、降低鋰電池成本　3位諾貝爾化學獎得主專研離電池有功獲獎

台中哥叫菁英Uber！來了330萬「特斯拉Model X」　他嗨翻猛拍...女曬187元帳單

9成家長憂孩子被霸凌　兒盟調查：3成6選擇以暴制暴

89.1％網友想二刷！台東最美星空音樂會「躺馬路＋賞星星」體驗最Chill的假期

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥「甜曬擁吻照」轟動PTT　女兒神基因被推爆：岳父好

開始放4天！國慶連假全台天氣懶人包　「北部早晚涼、南部空品差」

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

《與惡》得獎太high應思聰「被K一拳」　網友笑翻：為什麼是我!?

雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　網PO內政部網站秒解

全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

你喝對了嗎？為何礦泉水有鹹有苦？首席品水師陳君潔告訴你喝水真的不簡單

35歲中樂透10億VS.50歲得諾貝爾獎　台灣網友多選「對世界有貢獻」的人生

影／研發充電電池、降低鋰電池成本　3位諾貝爾化學獎得主專研離電池有功獲獎

台中哥叫菁英Uber！來了330萬「特斯拉Model X」　他嗨翻猛拍...女曬187元帳單

9成家長憂孩子被霸凌　兒盟調查：3成6選擇以暴制暴

89.1％網友想二刷！台東最美星空音樂會「躺馬路＋賞星星」體驗最Chill的假期

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥「甜曬擁吻照」轟動PTT　女兒神基因被推爆：岳父好

開始放4天！國慶連假全台天氣懶人包　「北部早晚涼、南部空品差」

ARASHI開設官方YouTube！　5MV最大亮點「留言解禁」全球粉絲趕來了

快去買樂透！3星座「偏財運旺到爆」…雙魚第六感超強

雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　網PO內政部網站秒解

募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

歡慶雙十！12家咖啡優惠懶人包　小7拿鐵第2杯半價、麥當勞半夜免費送

體操世錦賽／中華男團第六寫新歷史　主播：李智凱能奪世界冠軍

陳一新／美中重啟貿易談判　全面協議恐將破局

頭皮易出油怪「矽靈」？　醫揭4大迷思：是你洗髮精沒挑對

韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》　對決蔡英文國慶講稿

殲-20飛官超愛HTC vive　仿真訓練機助他們飛過天安門

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥曬女兒被推爆

哈吉貝換眼完成！強度衝二次巔峰

家屬開直播認屍　火化當天…他慚愧了

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

台中哥叫Uber　來了特斯拉Model X

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

DIY自助餐蒸蛋少一味！網曝關鍵：高湯

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

特力屋買工具箱「一開WinRAR」爆尷尬

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多熱門

相關新聞

國道首波返鄉潮湧現！「時速不到40公里」

國慶4天連假展開，高公局表示，今（9日）下午4點過後，國道已陸續湧現首波南下返鄉潮，部分路段時速不到40公里，預估晚間8點後就可紓解。至於連假期間最塞的時候則落在雙十節當天，雙向車流量估達122百萬車公里，其中國5南向（南港系統－坪林）將從清晨5點一路塞到下午4點，塞車惡夢將長達11小時。

即／國3北上12.3K「7車連環撞」6人傷

國慶連假首日國5估「狂塞11hrs」

國慶4天假「塞車地雷」大盤點！

小貨車逆向上國道　警認真一瞧車上竟然沒人！

關鍵字：

國道國道交通國慶交通國道塞車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

合照比OK手勢　環球影城員工開除

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

基隆「神祕海鮮攤」曝！當地人跪求低調

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

連千毅狂被切割！子瑜14字相挺：他是貴人

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面