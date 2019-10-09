全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

▲國五路段晚間已呈現堵塞的情況。（圖／翻攝高公局）



記者鄒鎮宇／台北報導

國慶連假4天開跑，許多民眾為避免塞車，決定在前一晚出發，因此陸續出現返鄉潮，其中國5南向（南港系統－坪林）已開始塞車，時速呈現「紫色」，不到20公里。讓不少網友PO文抱怨，「國五停車場」。高公局預測，10日將會最塞，預計國五會堵塞至少11小時。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出國五現況，可以看見車龍一望無際，前方滿滿的車尾燈，每輛車的車距非常小，讓她感嘆「我們怕明天出門塞車，所以今天提早夜衝到花蓮…沒想到，大家都一樣的想法」。

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▲許多網友都被困在車陣中。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網友看完紛紛留言，「都能搖下車窗聊天了」、「1點過後車潮才會比較少，不然就要拼走中橫」、「跟妳一樣哦～哈哈～明天花蓮見」、「往北走蘇花，你會哭」、「謝謝大家。台北空城計」、「謝謝各位放台北一個4天連假，可以不用人擠人」、「我也正在往宜蘭的路上，塞爆」。

高公局即時路況顯示，國五環東往南港的南向路段，時速僅10公里，呈現紫色；另南港至頭城的南向路段，平均時速30至38公里，呈現紅色堵塞。

高公局指出，預測真正的塞車高峰會在10日，尤其是國五路段恐怕能塞到11小時。此外，國慶連假的前3天凌晨0時至5時都暫停收費，最後一天從凌晨0時至上五10時免收費，其他時段單一費率，國三新竹到燕巢路段8折。

▼高公局預測國五路段10日會塞車11小時。（圖／翻攝高公局）



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