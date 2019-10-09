快訊／蔡英文國慶演說4大重點搶先曝光　要重振自信！讓台灣在世界不可或缺

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

今年的雙十國慶，總統蔡英文將依慣例發表重要國慶講話。針對講話內容，共分為4大重點，分別為：說明國家當前面對的變局、挑戰中養成國家韌性與實力、呼籲國人團結捍衛民主，以及最後談及未來國家目標，重振台灣人自信，要讓台灣成為世界不可或缺的台灣。

蔡英文的國慶談話內容，9日晚間釋出4大重點。首先，她將向國人說明當前國家面對的變局，以及面對變局必須穩健、厚植實力；並強調台灣當前所面對的，是空前變動中的世局。

蔡英文將指出，除了國際經貿情勢的變化，政府正全力因應之外，中國大陸今年開始推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域的情勢的安定。

蔡英文將表示，面對挑戰，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存的空間。

在第二大重點方面，蔡英文將說明過去多年來，全體國民共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成國家的強韌特性和實力。她將會提到過去多年來，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。她也會強調，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。

蔡英文將指出，正是因為這樣的韌性，我們在艱辛的歷程中，建立了民主，也因為如此，我們成為四小龍的一員，而這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。

在第三大部分方面，蔡英文會呼籲全體國民團結，共同捍衛民主、壯大台灣。這部分她將談到面對中國大陸的種種進逼，作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進。

蔡英文會強調，必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去三年產業升級轉型、國際多元佈局下站穩的發展腳步，更大步向前。

蔡英文將指出，要在過去三年的基礎上，進一步的讓更多國民受到照顧、減輕負擔；在國防自主、提振國軍士氣，充足戰力的基礎上，讓國軍更有力量捍衛這塊土地。也在過去三年的基礎上，更進一步的參與、貢獻國際社會，讓台灣成為區域穩定不可或缺的良善力量。

最後第四部分，蔡英文將談到未來的國家目標，並且重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣。她將揭示下階段的國家目標，並且在目標下提振台灣人的國家自信。

蔡英文會在談話中細說：首先，要讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權、第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡英文會提及過去幾年來，台灣人在世界舞台上的傑出表現，不論在產業經濟上、國際賽事上，或是重要的科技研發上；她認為，因為台灣人的韌性跟努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。

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