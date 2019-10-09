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美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？ 引發上千人討論　直呼該囤貨！

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美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？ 引發上千人討論　直呼該囤貨！（圖／品牌提供）

▲網友表示最近在好市多看到一款衛生棉好像變的很便宜（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

消費中心／綜合報導
 

美式大賣場時常會出現令人驚豔的獨家商品，更多網友喜歡在高達80多萬人的公開社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」裡找網友分享的便宜好用商品。最近就有一名網友在社團分享，看到一款衛生棉好像變得很便宜，並認真地詢問是否標錯價？引發上千人共鳴，紛紛在臉書上討論優惠日期到什麼時候，直呼好划算該囤貨！

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？ 引發上千人討論　直呼該囤貨！（圖／品牌提供）

▲原PO表示不知道是不是標錯價，好像從沒看過這麼便宜的價格（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

原 PO 在臉書社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」中貼出照片表示「最近在好市多看到一款衛生棉好像變的很便宜，當場查了一下今購網，24cm之前標價349塊，不過今天看到變成259塊，27cm也只賣229元，每盒都便宜了大概90塊，每片才7塊多，不知道是不是標錯價？好像從沒看過這麼便宜的價格，我就一次買了8盒，想買的可以趕快衝一下。」並且表示雖然有點小貴，但覺得考慮好用程度、吸收力與舒服度，還是滿值得的。」貼文一出，網友全讚翻，「哇 這麼便宜喔！可以買耶」、「比之前黑色購物節便宜欸！！！！」、「這個價格不囤一波不行！！」、「家樂福也在買一送一 有24 27 31公分的 都是149買一送一」、「我覺得吸收力很好也透氣，就是價格高了點，只好都趁有折扣多買一點」、「這個雖然比一般衛生棉貴但真的好用」。引起上千人按讚! 許多網友紛紛回應要去美式賣場搶購!

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？ 引發上千人討論　直呼該囤貨！（圖／品牌提供）

▲Dcard網友也曾貼出在知名量販店「家樂福」裡驚見這個液體衛生棉的藍色城堡大貨架在特價。沒幾天原本該是壯麗的藍色大城堡竟已被民眾瘋搶拆除了一半（圖／翻攝自Dcard）

讓少女狂搬的液體衛生棉，全台各通路都緊急補貨。原來這款液體衛生棉旋風不只席捲美式賣場 ，Dcard網友也曾貼出在知名量販店「家樂福」裡驚見這個液體衛生棉的藍色城堡大貨架在特價，照片被曝光後，立馬讓不少女孩手刀狂衝，沒幾天就有網友貼出貨架被搬空的照片。Dcard網友更直言「這真的超好用」並且釣出超多液體衛生棉的忠實愛用者，紛紛留言直喊「嚇死人！！衝一波！！！」、「超愛這牌，很輕薄又不悶熱」、「我覺得超好用～很舒服」、「這款是拯救經常外漏的我的救星！我要去囤貨了」。

部分網友聞訊至現場採購， 發現原本該是壯麗的藍色大型城堡竟已被民眾瘋搶拆除了一半，慶幸自己至少還有趕上優惠的列車，也讓原本觀望中還未下手的消費者因為驚嘆於大家搶購的風潮而購買了好幾盒回家使用。

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？ 引發上千人討論　直呼該囤貨！（圖／品牌提供）

▲全台各大通路都掀起藍色搶購旋風，液體衛生棉被搶購一空，手腳慢就買不到了。（圖／ 品牌提供）

被網友瘋搶的好自在液體衛生棉，一直網路上的熱門產品，最厲害的就是它的「黑洞級吸收力」超驚人實測，知名Youtuber理科太太也大推。這款在通路被搬空的液體衛生棉，理科太太用各種創意實驗，讓大家見證液體衛生棉黑洞吸收力的強大吸收力、怎麼吸收都一樣薄，散熱快不悶熱，理科太太稱讚：「這輩子我都只想用液體衛生棉，明明有新的科技，為什麼要用一般衛生棉一團膨脹的棉花呢？」。

如果有女孩們還在找更好用的衛生棉，推薦試試看～非常適合亞洲悶熱的天氣，快速降溫散熱，特殊材質怎麼吸收都不會變厚，不會讓你變成lady 卡卡，這麼好用怪不得這次特價會引起如此大的搶購風潮，快去美式賣場與各大通路碰碰運氣看看還有沒有機會看到這座藍色城堡吧。

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