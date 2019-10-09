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「雙十在紀念什麼？」　朱立倫：國慶升旗代表追求民主自由的價值

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▲前新北市長朱立倫、立委柯志恩直播後堵訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

雙十國慶即將到來，面對各地方縣市都要舉辦相關活動慶祝，前新北市長朱立倫9日在臉書上發表以「慶祝雙十，我們到底在紀念什麼？」為題的文章，提出自己的想法和省思。

朱立倫表示，彭楚藩、劉復基、楊宏勝這三個名字，不知道有誰記得？1911年的10月10日清晨，彭、劉、楊三人被押到大清國湖廣總督府的東猿門外，斬首處決。三人都在前一天起義事跡敗露後的大搜捕中落網，走到人生終點的這天，也才都二十多歲。

朱立倫說，他們的死，迫使革命黨人提前在當晚發動兵變。兩天內，四千多人犧牲，攻下武漢三鎮，吹起辛亥革命的號角。隔年一月，中華民國正式成立；二月，溥儀頒布退位詔書。至此，大清分崩離析，更終結了自秦朝以來兩千多年的帝制。

朱立倫提到，今天慶祝雙十，不只是在紀念108年前中華民國的誕生，更是追緬那代人以生命拼搏的價值，追尋一種能落實民主自由、人權憲政，以及經濟機會平等的新秩序。從創建之始，「民國」就不只是一個新朝代，而是一種新典範；是對「亞洲第一個民主共和國」的夢。

朱立倫表示，然而一如所悉，這個夢追得艱辛。中華民國誕生後，前方等著的，是近四十年的戰亂。戰後遷台的國民政府又困於戰爭威脅，把憲法允諾的民主人權，再耽擱了四十多年。對岸中共創建的政權也高舉「民主」招牌，但七十年來，仍維持著以黨領政的集權體制。連當年最早吸納西方思潮，給予國父孫中山先生觀念養分的香港，到今天，仍為了爭取基本的普選，承擔沈重代價。

朱立倫說，2019年的今天，目睹全球民主頓挫、經濟不均，我們更能領略百多年前那份願景的艱難，與那一代革命者的前瞻勇氣。而回顧過往，也才能時刻自省：有那些理念還未落實？有哪些改革仍須努力？對比今昔，又有哪些觀念已不合時宜，需要創新？

最後，朱立倫強調，如果你10日也參加國慶升旗，希望能想起，這面旗幟代表的不只是中華民國，更是一份傳承百年，追求民主自由、公平正義的價值理念。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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