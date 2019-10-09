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德國東部軍裝槍手「掃射扔手榴彈」　猶太會堂外「贖罪日」槍擊2死

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▲▼「贖罪日」猶太會堂外槍響…軍裝槍手掃射扔手榴彈　德國東部2死。（圖／路透）

▲監視器拍到其中一名槍手持槍射擊的畫面。（圖／路透／下同）

記者王致凱／綜合報導

德國東部城市哈雷（Halle）9日發生槍擊案，造成至少2人死亡。案發時正直猶太教傳統「贖罪日」，加上槍手開火地點在猶太會所外，當地猶太社區領袖認為，槍手是針對猶太人襲擊。目前警方已經逮捕1名疑犯，還有多人在逃。

英國廣播公司（BBC）引述德媒報導，目擊者稱其中一名槍手身穿軍用迷彩服、手持突擊步槍等多種武器，先朝一間販賣土耳其串烤的餐飲店開火，疑似還投擲一枚手榴彈。

目擊者向當地電視台說，「槍手走向烤肉店，扔了一枚看起來像手榴彈的物體，但沒有爆炸，他接著用突擊步槍開火，站在我後面的男子一定是死了…我躲進廁所裡。」

德媒報導，附近一處猶太會堂外也傳出槍響，但相關細節尚未獲得證實。當地猶太社區領袖向《明鏡》（Der Spiegel）周刊表示，槍手曾一度想要闖入會堂，當時現場有70至80人。一名目擊者說，槍手「穿得像是軍警…全副武裝」，並把一個類似汽油彈或手榴彈的物體扔進墓園。

距離哈雷約15公里的另一城市蘭茨貝格（Landsberg）據報也有槍擊案傳出，但暫時未知2起事件是否有關連。另外，當天正好是猶太傳統節日「贖罪日」，也是猶太教中最神聖的日子。

▲▼「贖罪日」猶太會堂外槍響…軍裝槍手掃射扔手榴彈　德國東部2死。（圖／路透）

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