鐵路勇警「李承翰」殉職滿3個月　母淚：下輩子不會讓他當警察

記者趙蔡州／綜合報導

鐵路警察李承翰7月3日晚間處理北上自強號列車補票糾紛，過程中被情緒不穩的54歲鄭姓男子刺傷，隔天宣告傷重不治、因公殉職。如今距離事件已經過去3個月，李承翰媽媽表示，真的很捨不得兒子離開，如果有下輩子可以選擇，她絕對不會讓兒子當警察。

▲李承翰殉職滿3個月，李媽媽表示，如果有下輩子可以選擇，她絕對不會讓兒子當警察。（圖／記者翁森伊攝）

根據《TVBS新聞網》報導，李承翰殉職至今已經過去3個月，李承翰媽媽仍捨不得兒子離開，李承翰的房間仍堆滿一堆個人用品沒有整理，剛換發的新制服、印滿名字的相片、各式紀念品將客廳堆得滿地都是，兒子離開後的這段時間對她來說真的很難熬。

李承翰當時為了保護民眾安全，儘管被利刃攻擊仍沒有放手，咬牙忍住並奮力壓制鄭姓兇嫌，這一幕深深印在所有人心中。李媽媽說，兇嫌亮刀時兒子不可能不害怕，但身為警察的責任讓兒子不肯後退，如果可以選擇，下輩子絕對不讓兒子當警察。

▲李承翰送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者翁伊森攝）

據悉，台鐵152次自強號列車7月3日晚間行經嘉義火車站時，列車長發現鄭嫌「未購票搭車」要求對方補票，鄭嫌因此失控在車廂內大聲咆哮怒罵。李承翰接獲通報上車處理，不料卻被鄭嫌持刀刺傷腹部，經急救後送往加護病房觀察，7月4日上午因為大量失血宣告不治。

鄭嫌本月9日上午被提押至法院勘驗車廂當時行兇畫面，對於畫面內容一下承認一下又否認，又或表示畫面聲音內容不正確，針對法官問題供詞也不斷反覆，甚至還說出「我以為員警制服都很厚，沒想到會造成這麼大傷害」等語，試圖掩護自己犯案行兇所造成的過錯。

▲鄭嫌因為補票糾紛將員警李承翰刺死。（圖／記者郭世賢翻攝）

檢方日前在起訴書中指出，鄭嫌背負債務且自認被雇主及友人不公平對待，整天懷疑有人要謀害自己好取得保險金，基於防身需求才在台南購買2把刀，分別置於褲子口袋及腳踝防身，當天搭乘自強號原本是要北上找媒體投書，結果卻因為補票糾紛將員警李承翰刺死。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！