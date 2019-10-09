「陸橋幫」為惡地方　麻豆警肅槍掃黑查緝8人到案

記者林悅／台南報導



台南市警麻豆分局，10月9日由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路在麻豆、官田及六甲等地區破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」犯罪集團，查獲以25歲的羅姓男子為首共8人到案，全案偵後依組織犯罪條例、傷害、恐嚇、妨害自由及聚眾滋事等罪嫌送辦。

▲台南市警麻豆分局，兵分多路在麻豆、官田及六甲等地區破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」犯罪集團，查獲以25歲的羅姓男子為首共8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）





警方指出，羅姓男子平日橫行麻豆、官田及六甲等地區犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及妨害自由等犯行，2019年8月初，因其黨羽與高中同學曾發生糾紛，竟率眾衝入釣蝦場包廂毆打被害人，造成多名被害人腦震盪及頭部撕裂傷，更以滅火器到處噴灑及砸毀店家。

2019年9月中旬，僅因駕車進入農村行車速度過快，遭當地民眾勸阻，心生不悅，竟率眾手持西瓜刀及開山刀等兇器衝入民宅恐嚇民眾，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。





麻豆警方組成專案小組蒐證數月後，9日配合掃黑專案行動，會同刑大及保大霹靂小組等警力強勢掃蕩，逮捕羅男及幫眾共8人到案，查扣鋁棒1支、鋁棍2支、木刀1支、西瓜刀1支、沖天炮24支、蜂炮25支、本票3張、借據1張、現金4萬4500元及行動電話3支等證物，徹底消滅幫派囂張氣焰。

麻豆分局分局長楊慶裕表示，青少年在同儕效應下，極易被誘加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，再次重申警方掃黑之堅定決心，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，營造安居樂業的生活環境。