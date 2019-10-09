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「專業治國，改變成真！」李鴻源為韓國瑜掛看板　韓競辦：感謝付出

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

前內政部長李鴻源在新北市為國民黨總統參選人韓國瑜掛起兩面競選看板，並具名推薦，韓國瑜競選辦公室9日對此表達強烈感謝。李鴻源部長具備相當專業的治水經驗，韓國瑜身為高雄市長，深知高雄長期受淹水所苦，特別借重李鴻源的長才治水，改善高雄逢雨必淹的環境，今年這幾波大雨下來，已頗有成效。

韓辦表示，李鴻源呼籲，不要被民進黨的抹黑戰術蒙蔽，讓選戰回歸專業的政策辯論。民進黨執政迄今的荒腔走板，並未因去年的選舉大敗而改善；例如米塔颱風來襲時，全台高度戒備，行政院長蘇貞昌卻把災防中心變成個人實境秀；斷橋事件更顯現出蔡政府豢養大量酬庸政客，毫無專業。

▲▼王金平出席李鴻源新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李鴻源。（圖／記者屠惠剛攝）

韓辦指出，李鴻源說，他日前上節目指出蔡政府執政問題，治國不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，不論是前些日子消防員勤務罹難事件、高鐵延伸、甚至是極端氣候所造成的災害！「蔡英文的前瞻計畫不前瞻，錢並未花在刀口上。」

韓競辦認為，大選剩九十幾天，會把握時間，將政策與理念傳達給每一位選民，感謝李鴻源的經驗，讓台灣這塊土地，因為有大家的付出，相信中華民國會越來越好。

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