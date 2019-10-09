台商回台投資　不動產買賣搶搶滾！前9月土增稅額「百萬元」大單逾700件

▲台商回台投資對大面積不動產需求旺盛，進一步推升土增稅收（圖／記者姜國輝攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台商回台投資對於土地需求旺盛，已經反映在房市以及稅收上，財政部今（9）日公布全國賦稅收入初步統計，今年前9月土增稅稅額在百萬元以上的有708件，較去年同期增加7%多，大幅挹注土增稅收。

根據財政部統計，今年9月土增稅實徵淨額為74億元，較去年同期增加13億元，是因為大額繳納案件增加。累計前9月實徵淨額734億元，較去年同期增加50億元，同樣是大額的稅款入帳挹注、徵起件數的增加等因素。根據財政部統計，今年前9月土增稅的徵起件數為43.8萬件、較去年同期增加2174件，年增率為0.5%。

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而所謂「大額」案件，財政部官員表示，今年前9月土增稅額百萬元以上的件數有708件，較去年同期增加了36億多元，年增率7%多；就六都來看，增加最多的是台中市，增加金額為14億元、以及高雄市同樣是增加14億元。官員分析，主要是台商資金回台投資、企業對大面積土地的需求旺盛，使得今年土增稅大案有明顯的表現。

那麼到底房市是否回溫，也可以從契稅上來觀察，根據財政部統計，今年前9月六都的契稅案件，台北市有2.9萬件，年增率為3.2%；新北市有5.5萬件，年增率3.1%；桃園市有3.4萬件，年增率8.5%。台中市3.7萬件，年增率8.9%；台南市有2.1萬件，年增率5.6%；高雄市3.5萬件，年增率10.3%。