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小英後援會授證典禮大爆滿　黃偉哲展現基層實力

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▲蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長說明，將於10月12日辦理蔡英文總統後援會授證事宜，目前超過600組百工百業團體公開相挺小英總統，並接受授證。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長說明，將於10月12日辦理蔡英文總統後援會授證事宜，目前超過600組百工百業團體公開相挺小英總統，並接受授證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020選情進入組織決戰期，蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長說明，將於10月12日辦理蔡英文總統後援會授證事宜，台南市民熱相挺蔡英文總統連任，目前超過600組百工百業團體公開相挺小英總統，並於當天接受總統授證，全力衝票，不只要達成2020總統連任、6席立委全壘打的目標，更要讓台南得票全國第一。

黃偉哲市長說明，1012總統授證典禮原本規劃200個後援會、1200個位置，但各界後援會報名踴躍，目前已突破600個後援會、參加人數已逾2000人，目前競總正在重新安排規劃，務求讓蔡英文總統感受到台南市民的熱情，同時也會盡力滿足各後援會與總統合照留影的期待。

黃偉哲表示，此次後援會的授證活動和往年不一樣，不只是地方政治團體，絕大部份都是各行各業人士發起百工百業後援會，涵蓋農漁業、各商業會、教育、文化、民力、醫界、宗教等百工百業協會社團，主動站出來要和蔡英文總統共同守護台灣的民主自由，不讓台灣成為另一個香港。

黃偉哲市長預告1012的授證活動，除了蔡英文總統會親自頒發證書給各後援會幹部外，大台南的民主前輩也是蔡英文後援會的總召集人陳唐山前縣長，更會率領賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6位立委參選人以及各議員與各級地方幹部一起與會，與台南市民全力衝刺2020大選，讓台南一定贏！讓台灣一定贏！

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