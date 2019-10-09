潑漆＋燃炮恐嚇報警被冷回：搬家　《ETtoday》 報導2小時後...鎖定3人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區有一名男子住家，從9月開始遭到不明人士，深夜時分連續2次燃放鞭炮，甚至還潑漆，事後雖然都跟警方辦案，但是員警不僅未受理報案，還請這名男子應該要搬家，不過就在《ETtoday》獨家報導2小時後，苓雅分局表示已經掌握3名涉案嫌犯，同時未依規定受理部分，也會進行懲處。

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》報導之後，苓雅分局進行相關調查，發現當初福德二路派出所在接獲民眾報案時，被害人就指稱住宅遭人潑漆、燃放鞭炮騷擾。根據該民眾向警方表示，其住家於108年08月中旬起，即疑似因胞弟在外有賭債糾紛，無力償還而遭多名男子上門討債。其胞弟目前已離家不知去向，但債務人仍不放棄，8至9月份期間登門討債多次。因該民眾無法替其胞弟償還債務，導致住家門口遭潑漆及燃放鞭炮騷擾，使其心生畏懼，並報案求助。

現在偵查隊已組成專案小組，並根據報案人提供之監視器影帶以及警方自行蒐集之證據，也有掌握3名涉案嫌疑人身分，將繼續抽絲剝繭將其他不法集團成員一併查緝到案，並針對報案民眾住處加強巡邏等安全維護措施。另查派出所員警於第一時間未積極受理本案，將由分局依相關規定，予以行政懲處。

▲高雄市苓雅區一名男子住家，22天內3度被放鞭炮跟潑漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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