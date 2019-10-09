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佛心企業單車環島送愛5年不間斷　善款捐門諾助籌建失智家屋

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▲▼有「全台最佛心企業」稱號的璨揚企業，18名幹部進行環島之旅抵達花蓮後至門諾醫院參訪，並捐款善款助門諾籌建失智家屋。（圖／門諾基金會提供，下同）

▲▼有「全台最佛心企業」稱號的璨揚企業，18名幹部進行環島之旅抵達花蓮後至門諾醫院參訪，並捐款善款助門諾籌建失智家屋。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有「全台最佛心企業」稱號的璨揚企業，18名幹部自本月5日由台南出發進行環島之旅，9日抵達花蓮後隨即至門諾醫院參訪，並捐款2萬元助門諾失智家屋的籌建，門諾醫院院長吳鏘亮除了代表機構致贈感謝狀，對於璨揚企業長期關注偏鄉老人照顧及支持門諾醫院各項公益活動表達衷心感謝。

▲▼有「全台最佛心企業」稱號的璨揚企業，18名幹部進行環島之旅抵達花蓮後至門諾醫院參訪，並捐款善款助門諾籌建失智家屋。（圖／門諾基金會提供，下同）
 
璨揚企業是供應全世界卡車車燈的大廠，除了回饋地方有目共睹，對於各界的愛心公益也不遺餘力。2012年起，為協助門諾醫院圓東部老人照顧的夢，便積極參與及贊助門諾醫院「環島轉動愛」的公益活動，連續5年不間斷，並透過長者騎單車環島的活動，提倡「健康長者照顧弱勢長者」的理念。璨揚企業蘇玉琳經理表示，這次騎車環島，不僅欣賞沿途美景，體驗各地風情，最重要的是藉此看看老朋友；雖然單車環島並非簡單事，但能夠再度踏上花蓮，感受到門諾醫院長期對弱勢民眾與偏鄉老人照顧的用心，感動之餘更多的是敬佩的心。

▲▼有「全台最佛心企業」稱號的璨揚企業，18名幹部進行環島之旅抵達花蓮後至門諾醫院參訪，並捐款善款助門諾籌建失智家屋。（圖／門諾基金會提供，下同）

門諾醫院院長吳鏘亮代表致贈感謝狀。
 
門諾醫院院長吳鏘亮表示，感謝璨揚企業對門諾醫院的肯定與支持，環島行程中還特地抽空到醫院來，相當難得。璨揚與門諾都有著共同的理想，除了自己好，也希望整個社會變得更好，如同門諾醫院創院71年來，始終不變的初衷就是讓弱勢民眾獲得更好的照顧。看著大家一路從台南逆風北上再到花蓮，這份精神與毅力深感佩服，也衷心感謝璨揚企業為門諾失智家屋的籌建盡一份心力。
 
花蓮地形狹長，根據花蓮縣府衛生局推估全縣失智人口約有4100 人，除了確診人數1115人，有將近7成5的失智症患者隱藏在社區中，門諾醫院看到了失智症照護的需求，積極籌建失智症團體家屋，期盼結合長照與醫療的照顧服務，讓失智症患者獲得妥適的照顧，延緩失智病情惡化；同時讓照顧者也能有一個喘息的機會，讓失智症家庭不孤單。

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