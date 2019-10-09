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35歲中樂透10億VS.50歲得諾貝爾獎　台灣網友多選「對世界有貢獻」的人生

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▲諾貝爾獎。（圖／CFP）

▲諾貝爾獎示意圖。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

諾貝爾獎各獎項在近日陸續頒獎，也在台灣的網友間引發話題，就有網友問了一個假設性的問題，35歲中樂透10億與50歲得諾貝爾獎的人生，如果可以選擇下輩子比較想經歷哪一種人生，多數網友則是偏向選擇對世界能夠更有貢獻的人生。

原PO發文指出，如果下輩子投胎有兩種人生可以選擇，第一種是計程車司機，但有35歲那年會中樂透10億，第二種是大學教授薪水族50歲那年發表的黑洞理論博士論文會被頒發諾貝爾物理獎，選哪種人生比較好？

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選擇中樂透10億的網友表示，「一堆諾貝爾獎有專利還賺不了什麼錢 當然是1」、「當然是1，領先15年」、「1 我比較粗俗，給我錢錢就好」、「1，李遠哲也沒有10億」。

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲中樂透10億樂透與得諾貝爾獎，哪一種才是你的理想人生呢？（圖／pakutaso）

不過多數網友則是選擇得諾貝爾獎，「當然是2，得諾貝爾獎是人生至高榮耀」、「2一生做自己喜歡的事，又得到世人肯定」、「你會嘲笑一個百億土豪，但你永遠不會笑窮的諾貝爾獎得主」、「1的話你只有錢，2你餓不死之餘還對世有貢獻。」、「白癡才選1 完全不懂諾貝爾的強大」、「諾貝爾，在歷史留名是無價的」、「想選2 全世界有諾貝爾獎的人只有892人，可是擁有10億以上的人 台灣就有1519人」。

諾貝爾獎是由瑞典化學家阿佛烈•諾貝爾（Alfred Nobel）設立，由於諾貝爾終生主張和平主義，也因此他對於自己改良的炸藥作為破壞及戰爭的用途始終感到痛心，在即將辭世之際，諾貝爾立下了遺囑，「請將我的財產變做基金，每年用這個基金的利息作為獎金，獎勵那些在前一年為人類做出卓越貢獻的人。」

諾貝爾獎共設有物理、化學、生醫、經濟、文學、和平6個領域的獎項，每個獎項的得主可得到900萬瑞典克朗（折合新台幣約2780萬）的獎金。

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