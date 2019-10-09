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Booking.com列高風險網站！　5個月228名消費者挨詐3362萬元

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▲刑事局6日發布知名訂房網站Booking.com為高風險詐騙案檢的發生網站。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局6日發布警告，把知名訂房網站Booking.com列為高風險詐騙案的發生網站。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署165反詐騙專線6日針對知名訂房網「Booking.com」疑似個資外洩發布預警，警方表示，5個月內有228名台灣會員被詐騙集團冒充網站客服行騙，總被害詐騙金額高達3362萬元；該訂房網位於荷蘭總公司得知後非常重視，8日主動跨海聯絡台灣警方，刑事局與對方召開2小時視訊會議後決定組成聯合小組調查、並建立聯繫窗口，該公司允諾會加強個資保護避免類似狀況再度發生。

▲刑事局6日發布知名訂房網站Booking.com為高風險詐騙案檢的發生網站。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局6日把知名訂房網站Booking.com列為高風險詐騙案件的發生網站，圖為消費者接獲該公司總機來電旋遭詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科6日針對知名Booking.com發布示警，警方統計從2019年5月起全台陸續接獲消費者報案，聲稱遭客服人員詐騙，其中Booking.com連續21周均有超過五件詐騙案，共計228件，警方統計是各類訂房網站遭詐騙第一名，165反詐騙專線已將它列為高風險電商平台，公布上榜。其他訂房網如Agoda、旅遊達人網、Hotels.com等網站，類似詐騙案件發生數量僅為4件、3件、1件；Booking.com網站資安明顯出問題。

刑事局據此研判該公司網站資安有漏洞，但因總公司設在荷蘭，台灣只設客服部門，165反詐騙專線多次行文、發電郵要求改善均未獲回覆，刑事局請交通部協助聯繫，也只獲得「台灣分公司只有客服人員」的回應。

刑事局6日不再隱忍、直接對媒體披露發布警示，8日Booking.com荷蘭總公司合作夥伴反詐欺部門，立刻透過即台灣駐荷蘭代表處居間聯絡刑事局，8日下午雙方召開視訊會議，達成多項合作共識。被害人個資究竟是公司資安漏洞，還是特定的旅、飯店外洩，Booking.com荷蘭總公司允諾釐清後將情資交給台警進行後續偵辦。

警方指出：Booking.com訂房網台灣被害人都是遭遇「解除分期扣款」、「操作ATM」等手法行騙；警方表示一名32歲林姓醫師接到詐騙電話據此遭詐164萬餘元損失慘重。警方藉此再度呼籲：「解除分期扣款」都是詐騙老哏，民眾只要聽到「解除分期扣款」、「重複下單」、「網路銀行」等關鍵字就要提防詐騙，切莫再誤信造成財損。


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