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厄瓜多反撙節示威「攻入國會」…首都動亂1周　總統緊急「遷都」

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▲▼厄瓜多示威。（圖／路透）

▲厄瓜多爆發反撙節示威，基多街頭可見騎著警馬的鎮暴警察。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）推行撙節政策，政府取消燃料補助導致國內油價飆漲，引爆民怨。8日上萬示威者聚集在首都基多街頭，甚至一度突破封鎖沖入國會大廈，儘管事後被警方驅散，但厄瓜多政府已經暫時遷往瓜亞基爾（Guayaquil）辦公。

▼示威者一度攻入國會大樓，但很快就被警方驅離。（圖／路透）

▲▼厄瓜多示威。（圖／路透）

莫雷諾1日宣布取消燃油補貼、改革稅法等一系列撙節政策後，油價瞬間暴漲一倍。憤怒民眾聚集在基多政府街頭抗議，運輸業也發起大規模罷工，莫雷諾政府則宣布國家進入緊急狀態。

不過，上萬反撙節示威者仍從全國各地朝基多進軍，甚至一度衝入國會大廈，霸佔議事廳講台，但幾分鐘後就遭警方驅離。莫雷諾7日晚間宣布臨時遷都，將政府從內陸的基多轉移至濱海城市瓜亞基爾。

外媒目擊，在基多等地許多示威者戴著面具或揮舞棍棒，不斷朝警方投擲石塊，安全部對則以催淚瓦斯回擊。厄瓜多當局表示，衝突已經造成19名平民和43名警察受傷。

儘管如此，莫雷諾仍拒絕撤回撙節政策，也拒絕示威者要他下台的要求。他說，「不管怎樣，我不懂為什麼我做對的事情反而要辭職。」厄瓜多能源部表示，在亞馬遜的3座石油設施遭到佔領，導致產油量下降31％。

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▼厄瓜多動亂長達1周，總統宣布國家進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多交通運輸罷工。（圖／達志影像／美聯社）

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