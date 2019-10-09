雙十連假關山警縱谷交通大執法　實施酒駕夜間路檢民眾勿試法

▲▼雙十國慶4天連續假期關山分局將加強惡性交通違規取締，尤其針對酒駕將實施夜間路檢勤務。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

雙十國慶4天連續假期，台東縣警察局關山分局為維護台9線、台20線及197縣道等交通順暢及安全，將加強超速、雙黃線超車、酒駕、未繫安全帶、未戴安全帽及無照駕駛等惡性交通違規之取締，尤其針對酒駕，於夜間將實施路檢勤務，呼籲民眾切勿以身試法。

雙十國慶連續假期民眾開車返鄉團圓，餐敘後請勿喝酒開車，以免「瘦」了荷包，若是發生事故，更是「醉」加一等「移送法辦」，實在是得不償失啊！關山警分局在假期前已制訂「雙十國慶連續假期加強交通秩序維護疏導管制細部執行計畫」，針對關山親水公園、關山農會米國學校、池上客家園區、池上牧野度假村、鹿野高台觀光茶園、鹿野四維路脫線牧場等易壅塞路段，加強交通指揮疏導，維持「路口淨空」。

▲▼關山警分局提醒，台9線瑞豐段加鹿溪橋及加典溪橋實施橋面伸縮縫工程，橋面伸縮縫處鋪設鐵板，行經該處減速慢行確保行車安全。

關山警分局提醒民眾，目前台9線瑞豐段339K處，加鹿溪橋及加典溪橋實施橋面伸縮縫工程，於橋面伸縮縫處鋪設鐵板，請行經該處減速慢行，以確保行車安全。另表示，針對省道、地方聯絡道及觀光地區疏運瓶頸路段，除加強停車管制、交通疏導外，其主要聯絡道路，機動調整號誌，採用長週期運轉，並延長幹道綠燈時間配合勤務部署，以有效紓解驟增車流。

關山警察分局分局長潘仕能表示，雙十國慶連續假期縱谷地區將湧入大量返鄉及旅遊人、車潮，預計在第2、3天（11及12日）進入高峰，請民眾多加注意交通訊息，可收聽警察廣播電台台東臺FM94.3，以掌握最新路況，或至臉書搜尋「台東縣警察局關山分局」粉絲頁，有每日交通、治安安及為民服務等資訊讓民眾參閱。