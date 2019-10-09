2019關子嶺溫泉美食節　白河警分局加強交管疏導

▲2019年國慶日連續假期開跑！白河警分局將投入警力，加強活動路段交管及安全維護工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年國慶日連續假期開跑！白河警分局將投入警力，於重點時段派員加強疏導轄內重要道路、高速公路交流道及風景區之交通，並針對12日晚間登場的「2019關子嶺溫泉美食節」浴衣野餐納涼日活動，加強活動路段交管及安全維護工作。

白河分局指出，國慶連假期間，將投入警力以維護關子嶺溫泉美食節活動順利進行，讓國慶連假交通順暢，民眾可以開心出遊。

2019關子嶺溫泉美食節傳承至今邁入第15年，為台南市重要觀光活動之一，每年均吸引各地觀光客前來參加，共襄盛舉。這次活動長達1個月，總共規劃夜祭巡行、假日市集、3D光雕投影、逐光踏影夜間燈飾及浴衣野餐納涼日等主題，歡迎民眾一同參加。

白河警分局依照本次活動的需要，將於10月12日（星期六）晚間6時至9時，針對國道3號、市道172線等路段，加強交通疏導、機動管制，請參加活動之民眾可提前上山或改道，並請於行經上述路段時，留意指示牌之指引，配合警方之指揮，以維護活動順暢。白河警分局也提醒，連假期間車流眾多，請用路人務必遵守交通規則，注意行車安全，一同維護良好的用路環境。