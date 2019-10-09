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影／NBA主席支持莫雷「言論自由」　央視主播：我們也有遙控器自由

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者邱茀濱／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺港」風波持續，紛紛遭到大陸《央視》及騰訊體育宣布暫停轉播NBA的賽事，隨後NBA主席席爾瓦（Adam Silver）又表示支持莫雷的言論自由，再次引發戰火。不過，央視主播剛強8日在「主播說聯播」上強調，言論自由不是「胡說」的自由，若「言論自由」沒有邊界的話，那中國也有「遙控器自由」。

針對「席爾瓦支持莫雷的言論自由」一事，剛強首先表示，席爾瓦的這番話，就是一個笑話；「言論自由不是胡說的自由，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。不要說這個規矩你不知道，在哪都沒有胡說、瞎說的自由。」

▲NBA主席席爾瓦，勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

剛強又稱，若席爾瓦要狡辯稱在這個世界有一種「沒有邊界的言論自由，那對不起，我們也有遙控器自由。」他指出，對於NBA季前賽的轉播，《央視》已經按下了「暫停鍵」。此外，他還提到，網友說「至於這個球，不過就是個球而已」。

最後，剛強表示，NBA前面的N字母，「對我們來說會不會成為NO呢？」這個問題就要等莫雷和席爾瓦等人去解答了。「其實要想我們不說NO，最起碼的這些『雷語』和『笑話』不能有。」

▲火箭總管莫雷認為簽下安東尼非常棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭總管莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，央視體育頻道、騰訊體育、虎撲、直播吧、《灌籃》雜誌等超過5家媒體平台宣佈暫停或終止對火箭隊賽事的轉播與報導。

事實上，在所有合作夥伴中，又以騰訊體育最受矚目。根據統計，在2018-2019賽季中，通過騰訊平台觀看NBA賽事直播和網路節目達到4.9億人次，超過2100萬球迷觀看2018-2019賽季NBA總決賽第六場比賽的直播，上述數字均創下中國大陸數位媒體平台的單場NBA賽事收視人數之最。

也因為嚐到甜頭，在與NBA重新洽談續約權時，騰訊體育不惜砸重金，以5年15億美元的金額拿下網路轉播權，平均一年的網路轉播權利金高達3億美元。如今騰訊體育加入抵制NBA的行列，對自身營運的衝擊會有多深，已是大陸各界關注的焦點之一。

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