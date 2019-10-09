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台南確診第31例本土登革熱病例　國慶連假仍要清除積水容器及防蚊！

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▲台南市再確診1例本土登革熱病例，衛生局加強防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市再確診1例本土登革熱病例，衛生局加強防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於10月8日傍晚再確診1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數31例，境外移入登革熱病例數32例，台南市生局提醒民眾，國慶連假仍要清除積水容器及防蚊！

第31例病人為20餘歳男性，無慢性病史，居住地在仁德區仁愛里，近期未出國，10月6日出現發燒、頭痛、身體痠痛、暈眩、噁心及紅疹等症狀，自行服藥未就醫，10月7日晚上至診所就醫轉診至醫院住院。經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於10月8日傍晚確診為登革熱，病毒型別第二型。個案目前住院治療，同住家人無疑似症狀。

個案的社區隱藏期為1天，主要活動於仁德區居住地、東區工作地及南區活動地。個案平日於東區東明里工作，每週2-3天會至南區健身房運動。個案病毒型別為第二型，與目前病例（第三型）型別不同，且台南市第二型病毒病例已於10月6日解除社區監測，故登革熱防治中心已將檢體送至疾病管制署實驗室進行病毒株比對，以釐清個案感染源。

登革熱防治中心已於10月8日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家及工作地活動地孳生源清除。並規劃於10月9日進行住家環境、工作地及活動地戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

▲台南市再確診1例本土登革熱病例，衛生局加強防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本週適逢雙十連續假期，提醒計劃出國的民眾，出發前可先查詢瞭解各國疫情，尤其是東南亞國家，並於當地做好防蚊措施以降低感染傳染病的風險。我國今年截至10月9日累計413例境外移入登革熱病例，9成以上個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。另累計75例境外移入屈公病病例，7成個案感染國家為緬甸；近1個月新增病例感染國家仍以緬甸、泰國為主。國際間目前多國登革熱、屈公病疫情仍處高峰或流行期，民眾前往當地應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14日內做好自主健康管理，有發燒等疑似症狀請立即就醫。

請民眾持續澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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