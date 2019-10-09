王品集團9月合併營收12.4億元　台灣市場全年營收挑戰百億元

▲王品集團十月以新品牌「THE WANG」，進軍台灣高價牛排市場，挹注業績表現可期。圖為王品集團執行長李森斌。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

連鎖餐飲龍頭王品集團今（9）日發佈最新財報，9月合併營收為12.4億元，台灣市場在中秋連續假期趨動來客，創下單月營收7.7億元的佳績，創下四年來的新高紀錄，全年合併營收將挑戰百億元目標。

依據財報，王品集團台灣事業群累計前九月營業額為74.4億，年增5.08%；兩岸累計前九月營收124.3億元新台幣，年增0.98%。

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▲王品重金打造新品牌THE WANG 推頂級料理問鼎高價牛排市場。（圖／王品集團提供）

王品表示，集團持續優化既有品牌的發展策略，因應不同區域需求，「THE WANG」和「王品牛排」分進合擊，「王品牛排」台中文心店9月業績年增超過45%，顯示王品集團在不同價位帶的區隔，更能滿足消費者需求、擴大客源。

今年邁入第18年的「西堤牛排」，新風貌也將在台北亮相；去年問世的品牌「享鴨」，甫開幕就獲得廣大消費者關注與喜愛，也預計在第四季與另一個人氣品牌「青花驕」，聯手在板橋拓展新點。



另外，在大陸市場方面，整體店數較去年同期短少10家，造成營業額下滑。但仔細分析各品牌狀況，王品、西堤兩大主力品牌，同店銷售（SSS）持續向上，日料新興品牌舞漁、北島鮨鮮也已經開始獲利。

不過，鵝夫人今年以來營運表現不如以往，因為展店過快，導致整體營運績效下滑，近期內部正在積極調整經營策略：部份門店將朝向調整菜色、加強服務品質與強化顧客體驗，期望符合顧客期望，拉升客單價。

展望後市，王品表示，十月以新品牌「THE WANG」，進軍台灣高價牛排市場，進駐台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面，主打高價牛排套餐，平均客單約為2,000元，打造王品集團客單價最高的品牌，挹注業績成長可期。

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