減稅紅包＋證交稅不佳　今年估僅超徵百億元　6年以來最低

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日公布9月賦稅收入，9月實徵淨額2333億元，較去年同期減少106億元，累計前9月實徵淨額1兆8693億元，較去年同期增加111億元。

累計今年前9月的實徵淨額為全年的預算數為78.3%。根據財政部官員表示，今年應為有綜所稅調整扣除額、證交稅短徵等因素，估計今年超徵金額估約百億元，也是6年來首見最低。

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根據財政部的資料顯示，自103年以來我國的實徵淨額都是較預算數多（超徵），103年超徵1088億元、104年超徵1878億元、105年超徵1278億元、107年超徵960億元、去年則是超徵897億元。官員估計，今年的超徵恐怕僅約100億元，是這6年以來最低的額度。

官員分析主要的兩項原因，來自於綜所稅扣除額調整以及證交稅短徵，都是造成超徵數減少的原因。

根據財政部的統計資料顯示，今年9月綜所稅淨額為353億元，較去年同月繳少30億元，主要是盈餘分配所得扣繳稅款減少；前9月綜所稅實徵淨額為4289億元，較去年同期減少142億元，年減約3.2%，原因來自調整綜所稅四大扣除額（標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額、幼兒學前扣除額）導致申報稅額減少與退稅金額增多。

另外，證交稅今年表現也不如去年，9月的實收淨額為71億元，較去年同期減少了3億元，年減3.4%；累計今年前9月的證交稅大約是647億元，較去年減少145億元，年減幅度18.3%。

但官員強調，金年證交稅雖然較去年明顯減少，但實際上還是創近5年以來第二高（去年是新高），顯見台股的表現仍然穩健。